Στον τελικών των 200μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού Στίβου προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος, κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ.

Μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, ο Απόστολος Σίσκος δοκιμάστηκε και στα 200μ. πεταλούδα. Ο νεαρός Έλληνας πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος, πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ.

Αγωνιζόμενος στην δεύτερη σειρά, ο ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης τερμάτισε στην 2η θέση με χρόνο 1.55.55. Αυτός ο χρόνος του έδωσε την πρόκριση στον τελικό με την 6η καλύτερη επίδοση, προσθέτοντας στο παλμαρέ του ακόμη ένα πανελλήνιο ρεκόρ.

Η κούρσα δεν ξεκίνησε καλά για τον Έλληνα κολυμβητή, ο οποίος έμεινε στην 6η θέση για ώρα, αλλά στα τελευταία 50 μέτρα έκανε ένα εκπληκτικό ντεμαράζ φτάνοντας στον τερματισμό δεύτερος.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα τους Σαββάτου (15/8) στις 19:30 ώρα Ελλάδας.