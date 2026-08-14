Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Στον τελικό των 200μ. πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ ο Σίσκος
Μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, ο Απόστολος Σίσκος δοκιμάστηκε και στα 200μ. πεταλούδα. Ο νεαρός Έλληνας πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος, πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ.
Αγωνιζόμενος στην δεύτερη σειρά, ο ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης τερμάτισε στην 2η θέση με χρόνο 1.55.55. Αυτός ο χρόνος του έδωσε την πρόκριση στον τελικό με την 6η καλύτερη επίδοση, προσθέτοντας στο παλμαρέ του ακόμη ένα πανελλήνιο ρεκόρ.
Η κούρσα δεν ξεκίνησε καλά για τον Έλληνα κολυμβητή, ο οποίος έμεινε στην 6η θέση για ώρα, αλλά στα τελευταία 50 μέτρα έκανε ένα εκπληκτικό ντεμαράζ φτάνοντας στον τερματισμό δεύτερος.
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Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα τους Σαββάτου (15/8) στις 19:30 ώρα Ελλάδας.
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