Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 3-1 με υπέροχα γκολ της Ντιναμό Κιέβου, αλλά πιέστηκε πολύ στο τελευταίο 20λεπτο και τελικά επικράτησε με 3-2 που τον χρίζει φαβορί για πρόκριση στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 τη Ντιναμό Κιέβου, παρουσιάζοντας από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν αρκετά από τα στοιχεία που θέλει να περάσει ο Αλέσιο Λίσι. Η ένταση στο πρέσινγκ, οι ανακτήσεις της μπάλας και οι γρήγορες μεταβάσεις έκαναν τη διαφορά, με τον Κωνσταντέλια να ηγείται της ανατροπής και τον Σανταμαρία να συνδυάζει το ντεμπούτο του με γκολ.

Με τρεις «νέους» και Γκόμεζ ο ΠΑΟΚ

Με τρία από τα τέσσερα καλοκαιρινά αποκτήματα στο αρχικό σχήμα παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λίσι στην πρώτη ευρωπαϊκή «μάχη» της σεζόν απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου. Οι Παντελής Χατζηδιάκος, Σανταμαρία και Τάχα Άλι πραγματοποίησαν το επίσημο ντεμπούτο τους με τα ασπρόμαυρα, ενώ η μεγαλύτερη έκπληξη της ενδεκάδας ήταν η επιλογή του Γκόμεζ στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Μπάμπα να μένει στον πάγκο.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Γκόμεζ στην τετράδα της άμυνας, τους Σανταμαρία και Ζαφείρη στα χαφ, τους Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Άλι πίσω από τον Μύθου, ο οποίος αγωνίστηκε στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο βρέθηκαν οι Ελουστόντο, Μπάμπα, Καμαρά, αποτελώντας τις βασικές επιλογές του Ιταλού τεχνικού για τη διάρκεια της αναμέτρησης. Με τον «Δικέφαλο» να χάνει πολύ νωρίς μόλις στο 14ο λεπτό τον Τάχα Άλι με πρόβλημα στο χέρι και τον Τάισον να έρχεται από τον πάγκο.

Ξεκίνημα με το… αριστερό

Το ξεκίνημα δεν ήταν αυτό που θα ήθελε ο Αλέσιο Λίσι. Ο ΠΑΟΚ μπήκε νευρικά στο παιχνίδι, πλήρωσε τις αποστάσεις και την έλλειψη αυτοματισμών στα μετόπισθεν, με τα νέα πρόσωπα της άμυνας να χρειάζονται χρόνο για να βρουν τα πατήματά τους. Η Ντιναμό Κιέβου εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και προηγήθηκε με το σουτ του Μπράζκο μόλις στο 3ο λεπτό (1-0), βάζοντας από νωρίς πίεση στους «ασπρόμαυρους».

Η αντίδραση, όμως, ήταν άμεση και ουσιαστική. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε τις γραμμές του, άρχισε να κερδίζει μπάλες ψηλά και να επιβάλλει τον ρυθμό του, δείχνοντας στοιχεία από την επιθετική φιλοσοφία που επιχειρεί να περάσει ο Λίσι.

Ο «Ντέλιας» το έφερε στα ίσια

Το 1-1 ήρθε στο 28', ως αποτέλεσμα αυτής της πίεσης. Ο Μύθου έκλεψε την μπάλα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είδε την κίνηση του Γιάννη Κωνσταντέλια και με εξαιρετική κάθετη πάσα τον έβγαλε απέναντι από τον τερματοφύλακα. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός τελείωσε τη φάση με άψογο πλασέ, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια.

Άλλη μία ασίστ για τον Ζίβκοβιτς, που συνεχίζει να αποτελεί τον κορυφαίο δημιουργό του ΠΑΟΚ. Ο αρχηγός των «ασπρόμαυρων» έφτασε τις 66 ασίστ με τη φανέλα της ομάδας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πόσο καθοριστικός είναι στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Το γκολ δεν άλλαξε μόνο το σκορ, αλλά και την ψυχολογία της αναμέτρησης. Οι παίκτες του «Δικεφάλου» συνέχισαν να πιέζουν αποτελεσματικά, είχαν πολλές ανακτήσεις μπάλας στο επιθετικό μισό και άρχισαν να κυκλοφορούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Ο «μάγος» Κωνσταντέλιας και ο Ζαφείρης

Η συνεργασία του Ζίβκοβιτς με τον Κωνσταντέλια αποτέλεσε το μεγαλύτερο επιθετικό όπλο. Ο Σέρβος εγκατέλειπε διαρκώς τη δεξιά πλευρά, κινείτο διαγώνια προς τον άξονα και αναζητούσε τον Έλληνα μεσοεπιθετικό για γρήγορους συνδυασμούς, με το passing game του ΠΑΟΚ να ανεβαίνει αισθητά όσο κυλούσε το πρώτο ημίχρονο.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 38'. Ο Κωνσταντέλιας υπέγραψε άλλη μία φάση υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας «ρουλέτα» και τακουνάκι πριν βγάλει τον Κένι στο overlap. Η πρώτη προσπάθεια δεν απέφερε αποτέλεσμα, όμως η ασφυκτική πίεση του ίδιου πάνω στην μπάλα οδήγησε σε λάθος των Ουκρανών. Η κατοχή έφτασε στον Ζαφείρη, ο οποίος από κοντά διαμόρφωσε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ.

Αν το πρώτο γκολ γεννήθηκε από το κλέψιμο του Μύθου, το δεύτερο ήταν προϊόν της πίεσης του Κωνσταντέλια. Δύο γκολ που επιβεβαιώνουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν ψάχνει απλώς κατοχή, αλλά θέλει να ανακτά την μπάλα όσο πιο κοντά γίνεται στην αντίπαλη περιοχή.

Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να έχει αδυναμίες, κυρίως στην αμυντική συνοχή, κάτι απολύτως φυσιολογικό για μια ομάδα με τόσα νέα πρόσωπα. Την ίδια στιγμή, όμως, διατηρεί τις περσινές επιθετικές αρετές του, με τους Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια να συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν την προηγούμενη σεζόν, ενώ η είσοδος του Τάισον έδωσε ακόμη περισσότερη εμπειρία και ηρεμία στην ανάπτυξη.

Πίεση ψηλά από τον ΠΑΟΚ

Από την πρώτη επίσημη εμφάνιση της νέας εποχής φάνηκαν αρκετά από τα στοιχεία που δούλεψε ο Αλέσιο Λίσι στην προετοιμασία. Ο ΠΑΟΚ πίεσε ψηλά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, προσπάθησε να ανακτήσει την μπάλα όσο πιο κοντά γινόταν στην αντίπαλη περιοχή και να «χτυπήσει» άμεσα στο transition, πριν προλάβει η Ντιναμό Κιέβου να οργανωθεί αμυντικά.

Οι γραμμές ανέβηκαν αρκετά μέτρα στο γήπεδο, οι μεσοεπιθετικοί συνέκλιναν διαρκώς προς τον άξονα και οι ακραίοι αμυντικοί είχαν τον χώρο να ανεβαίνουν ψηλά. Πρόκειται για ένα μοντέλο που δημιουργεί υπεραριθμίες στην επίθεση, αλλά ταυτόχρονα αφήνει περισσότερους χώρους στις αμυντικές μεταβάσεις, κάτι που φάνηκε σε αρκετές περιπτώσεις.

Ντεμπούτο με γκολ για Σανταμαρία

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 51ο λεπτό ο «Ντέλιας» τροφοδότησε τον Σανταμαρία έξω από τη μεγάλη περιοχή και ο Γάλλος μέσος, χωρίς δεύτερη σκέψη, εξαπέλυσε ένα εξαιρετικό σουτ που νίκησε τον Νέσερετ για το 3-1. Ιδανικό ντεμπούτο για τον Γάλλο χαφ, ο οποίος συνδύασε την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με γκολ.

Με προβάδισμα δύο τερμάτων ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε καλύτερα τον ρυθμό, χαμήλωσε ελαφρώς την ένταση, έκλεισε τους διαδρόμους προς την εστία του Παβλένκα και συνέχισε να ψάχνει τις γρήγορες μεταβάσεις. Σε μία από αυτές έφτασε μια ανάσα από το 4-1, όταν ο Τάισον βρήκε εξαιρετικά τον Κωνσταντέλια, όμως ο Νέσερετ κράτησε ζωντανή τη Ντιναμό με σημαντική επέμβαση.

Μείωσε η Ντινάμο Κιέβου σε 2-3

Η χαμένη αυτή ευκαιρία αποδείχθηκε καθοριστική. Αντί για το 1-4, οι Ουκρανοί επέστρεψαν στο παιχνίδι στο 77'. Οι δύο αλλαγές του Ιγκόρ Κόστιουκ, Γιαρμολένκο και Λόνβικ, συνεργάστηκαν μέσα στην περιοχή, με τον τελευταίο να μειώνει σε 2-3 απέναντι στην ασπρόμαυρη άμυνα.

Το φινάλε απέκτησε έντονο σασπένς. Στο 82' ο Τάισον δεν κατάφερε να τελειώσει μία πολλά υποσχόμενη προσωπική ενέργεια και στην αμέσως επόμενη φάση η Ντιναμό άγγιξε την ισοφάριση. Ο Πονομαρένκο βγήκε απέναντι από τον Παβλένκα, ο Τσέχος τερματοφύλακας κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ στο πρώτο τετ α τετ, ενώ στη δεύτερη προσπάθεια του Ουκρανού επιθετικού η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι, όπως και στο σουτ του Μαντί Καμαρά στην τελευταία φάση του αγώνα!

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ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Με κάποια λαθάκια -ειδικά σε μια φάση που ο Μύθου γκρεμίζεται στο πρώτο ημίχρονο- η διαιτησία του Δανού Πούτρος.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ άντεξε στην πίεση των τελευταίων λεπτών και έφυγε από το γήπεδο με μία νίκη που του δίνει προβάδισμα πρόκρισης, αλλά και αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα. Η επιθετική φιλοσοφία του Λίσι άρχισε ήδη να αποτυπώνεται στο χορτάρι, με την ένταση στο πρέσινγκ, τις ανακτήσεις της μπάλας και τις γρήγορες μεταβάσεις να αποτελούν τα πρώτα εμφανή στοιχεία της νέας ταυτότητας της ομάδας.

Ντιναμό Κιέβου (Ιγκόρ Κόστιουκ): Νέσερετ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μιχάβκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο, Πιχάλονοκ (55’ Λόνβικ), Σαπαρένκο (68’ Μπουγιάλσκι), Βολόσιν (55΄ Ρεντούσκο), Πονομαρένκο, Γκερέρο (68’ Γιαρμολένκο).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Γκόμεζ, Χατζηδιάκος (83’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Σανταμαρία, Ζαφείρης (77’ Καμαρά), Κωνσταντέλιας, Άλι (14’ Τάισον), Ζίβκοβιτς (84’ Χατσίδης), Μύθου (77’ Γερεμέγιεφ)

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