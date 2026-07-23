Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Ο Σανταμαρία έκανε το 3-1
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Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία έκανε στο 51' το 3-1 υπέρ του ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ στο 51' βρήκε και τρίτο γκολ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία.
Ο Τάισον έδωσε στον Κωνσταντέλια, αυτός γύρισε από αριστερά στον άξονα κι ο έμπειρος μέσος από τα 20 μέτρα με δεξί συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-3. Φυσικά ήταν το πρώτο γκολ του Γάλλου μέσου με τη φανέλα του Δικεφάλου.
Δείτε το γκολ του Σανταμαρία
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