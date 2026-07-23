Ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ στο πρώτο μέρος του εκτός έδρας αγώνα με την Ντινάμο Κιέβου με σκόρερ τον Ζαφείρη έπειτα από μαγική ενέργεια του Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 3ο λεπτό του εκτός έδρας ματς με την Ντινάμο Κιέβου για το 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, όμως κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια στο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα!

Στο 37ο λεπτό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε ακόμα μια μαγική ενέργεια, κάνοντας τακουνάκι έπειτα από «ρουλέτα», το γύρισμα του Κένι μπορεί να μην πέρασε όμως έπειτα από λάθος παίκτη των Ουκρανών η μπάλα έφτασε στον Ζαφείρη, ο οποίος με σουτ από κοντά έκανε το 2-1 υπέρ των Θεσσαλονικιών,

Το γκολ της ανατροπής του ΠΑΟΚ