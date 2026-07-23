Ντινάμο Κιέβου - ΠΑΟΚ: Προηγήθηκαν στο 3' οι Ουκρανοί, ισοφάρισε ο Κωνσταντέλιας
Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε καλά στο πρώτο παιχνίδι με την Ντινάμο Κιέβου, στην Πολωνία, όμως έβγαλε άμεση αντίδραση. Οι Ουκρανοί πορηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό, όταν έπειτα από πλαγιοκόπηση ο Σανταμαρία δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά και ο Μπράζκο με σουτ άνοιξε το σκορ.
Οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν έπειτα από 10 λεπτά. Στο 13' ο Μύθου έκλεψε, ο Ζίβκοβιτς έκανε την κάθετη πάσα και ο Κωνσταντέλιας με θαυμάσιο σκαφτό πλασέ ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ σε 1-1.
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