Η Ντινάμο Κιέβου προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Πολωνία, όμως οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν ύστερα από 10 λεπτά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε καλά στο πρώτο παιχνίδι με την Ντινάμο Κιέβου, στην Πολωνία, όμως έβγαλε άμεση αντίδραση. Οι Ουκρανοί πορηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό, όταν έπειτα από πλαγιοκόπηση ο Σανταμαρία δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά και ο Μπράζκο με σουτ άνοιξε το σκορ.

Οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν έπειτα από 10 λεπτά. Στο 13' ο Μύθου έκλεψε, ο Ζίβκοβιτς έκανε την κάθετη πάσα και ο Κωνσταντέλιας με θαυμάσιο σκαφτό πλασέ ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ σε 1-1.