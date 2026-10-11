Ολοκληρώθηκε το τριήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, με ιστορικές αναδρομές, ξεχωριστές μαρτυρίες και σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον του συλλόγου.

Το πρώτο διεθνές επιστημονικό συνέδριο «100 Χρόνια ΠΑΟΚ: Ποδόσφαιρο και Κοινωνία» ολοκληρώθηκε την Κυριακή (11/10) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ύστερα από τρεις ημέρες εισηγήσεων, συζητήσεων και ιστορικών αναδρομών.

Περισσότεροι από 60 πανεπιστημιακοί, ιστορικοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με ανθρώπους του αθλητισμού και εκπροσώπους διαφορετικών γενεών της «ασπρόμαυρης» οικογένειας, προσέγγισαν τον έναν αιώνα ζωής του ΠΑΟΚ μέσα από την ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Η τελευταία ημέρα ανέδειξε με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο το εύρος αυτής της προσπάθειας, με αναφορές που ξεκίνησαν από την Κρήτη, τη Βουδαπέστη και τη Νέα Υόρκη και έφτασαν στις μεγάλες ποδοσφαιρικές γενιές του συλλόγου.

Η οπαδική ταυτότητα ως συνεκτικός δεσμός μεταξύ Θεσσαλονίκης και Βελιγραδίου

Η πρώτη συνεδρία της Κυριακής, με θέμα «Ο ΠΑΟΚ σε κάθε γήπεδο, σ' όλη τη γη», ανέδειξε τη γεωγραφική και κοινωνική εξάπλωση της ασπρόμαυρης ταυτότητας. Από τον Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ Χανίων και την ελληνική κοινότητα της Ουγγαρίας μέχρι τους μετανάστες της Αστόριας στη Νέα Υόρκη, οι εισηγήσεις παρουσίασαν διαφορετικές περιπτώσεις στις οποίες ο σύλλογος λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε ανθρώπους με κοινές μνήμες και καταβολές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε στην πρώτη συνεδρία της τελευταίας ημέρας του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ η εισήγηση του Κυριάκου Χατζηκυριακίδη, επίκουρου καθηγητή Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο τη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Με τίτλο «Πέρα από τα σύνορα: Η οπαδική ταυτότητα ως συνεκτικός δεσμός μεταξύ Θεσσαλονίκης και Βελιγραδίου», ο Χατζηκυριακίδης προσέγγισε την ιστορική «αδελφοποίηση» των δύο πλευρών ως μια μορφή άτυπης «οπαδικής διπλωματίας», αναζητώντας τις ρίζες της στις πρώτες επαφές που καταγράφονται στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Μέσα από προφορικές μαρτυρίες, προσωπική αλληλογραφία, δημοσιεύματα του Τύπου και οπαδικά έντυπα, παρουσίασε την εξέλιξη αυτής της σχέσης, η οποία απέκτησε δημόσια έκφραση στον αγώνα Παρτιζάν – Σπλιτ, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη το 1997. Η κοινή ασπρόμαυρη ταυτότητα και η ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία προσέγγισης, ωστόσο η εισήγηση ανέδειξε κυρίως τους ανθρώπινους δεσμούς που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στις δύο πόλεις και διατηρήθηκαν στο πέρασμα των δεκαετιών.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση ανέδειξε μια διαφορετική διάσταση της οπαδικής κουλτούρας, εξετάζοντας πώς μια σχέση που γεννήθηκε στις κερκίδες εξελίχθηκε σε σταθερό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Θεσσαλονίκης και Βελιγραδίου, ξεπερνώντας τα όρια των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων και των εθνικών συνόρων.

Ψηφιακός κόσμος και η «χρυσή» επταετία

Στη συνεδρία για τον πολιτισμό και τον ψηφιακό κόσμο εξετάστηκε η παρουσία του ΠΑΟΚ στην τηλεόραση, η εξέλιξη της επικοινωνίας του στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, αλλά και η δυνατότητα αξιοποίησης της ιστορίας του μέσα από μουσειακές και πολιτιστικές δράσεις. Η συζήτηση μεταφέρθηκε στη συνέχεια στους ίδιους τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, με την τρίτη συνεδρία να είναι αφιερωμένη στους ποδοσφαιριστές και στους αθλητές που διαμόρφωσαν την εκατονταετή διαδρομή του συλλόγου.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της τελευταίας ημέρας ήταν η ομιλία του Κούλη Αποστολίδη, με τίτλο «Επταετία 1971-77. Αμφίδρομη ταύτιση του ΠΑΟΚ με την κοινωνία». Ο εμβληματικός αρχηγός της μεγάλης ομάδας της δεκαετίας του '70 ξετύλιξε τις αναμνήσεις του από μια περίοδο κατά την οποία ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε μόνο τίτλους, αλλά αποκτούσε μια ξεχωριστή θέση στη συνείδηση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στις προσφυγικές ρίζες του συλλόγου, στους ανθρώπους του μόχθου που έβρισκαν στην ομάδα μια διέξοδο από τις δυσκολίες της καθημερινότητας και στη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και στον κόσμο.

Η γενιά του Γιώργου Κούδα, του Σταύρου Σαράφη, του Κούλη Αποστολίδη και των υπόλοιπων μεγάλων ποδοσφαιριστών, με τον Λες Σάννον στον πάγκο, έπαιξε ποδόσφαιρο πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, κατακτώντας τα Κύπελλα του 1972 και του 1974 και το πρώτο πρωτάθλημα το 1976. Ο Αποστολίδης στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο εκείνη η ομάδα ταυτίστηκε με την κοινωνία της εποχής, σε μια περίοδο που η Θεσσαλονίκη διεκδικούσε μεγαλύτερη αναγνώριση απέναντι στον συγκεντρωτισμό της Αθήνας. Συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, αναφέρθηκε και στην εποχή του Ιβάν Σαββίδη, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ αισθάνεται πλέον πως η ομάδα του μπορεί να διεκδικεί τίτλους επί ίσοις όροις, ενώ κάλεσε τους φιλάθλους να ασκούν εποικοδομητική κριτική με ήθος.

Στην ίδια συνεδρία παρουσιάστηκαν ακόμη σημαντικές, λιγότερο γνωστές σελίδες της ιστορίας του συλλόγου. Η διαδρομή της Κατίνας Καζαντζή, πρωτοπόρου του γυναικείου αθλητισμού, η ιστορία του Ανέστη Κοντουγουλίδη από τη δεκαετία του '50, η πορεία του Χριστόφορου Γεντζή, αλλά και το σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, έδωσαν μια ευρύτερη εικόνα της αθλητικής και κοινωνικής παρουσίας του συλλόγου.

Μαραντζίδης: «Πρωτοπόρος ο ΠΑΟΚ» – Τουμαζάτος: «Πυξίδα για το μέλλον»

Στο κλείσιμο των εργασιών τον λόγο πήραν ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Νίκος Μαραντζίδης, ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ Ιάκωβος Μιχαηλίδης και ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Αγησίλαος Τουμαζάτος. Ο Μαραντζίδης χαρακτήρισε πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα την πρωτοβουλία του ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας ότι ελάχιστοι σύλλογοι σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο έχουν διοργανώσει ανάλογο επιστημονικό συνέδριο. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να συνεχιστούν δράσεις που αναδεικνύουν το κοινωνικό αποτύπωμα του συλλόγου και δημιουργούν σταθερούς δεσμούς με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Από την πλευρά του, ο Αγησίλαος Τουμαζάτος χαρακτήρισε το συνέδριο σημαντική σελίδα στην εκατονταετή ιστορία του ΠΑΟΚ και πυξίδα για το μέλλον. Αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής βιομηχανίας, στη σημασία της ιστορίας και της ταυτότητας ενός συλλόγου, αλλά και στις προοπτικές που δημιουργούν το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το νέο προπονητικό κέντρο και η ηγεσία του Ιβάν Σαββίδη. Ιδιαίτερη σημασία είχε η δέσμευσή του ότι η ΠΑΕ θα εξετάσει τις προτάσεις που κατατέθηκαν στη διάρκεια του τριημέρου, επιδιώκοντας την αξιοποίησή τους.

Η ολοκλήρωση των εργασιών άφησε μια ουσιαστική παρακαταθήκη. Για τρεις ημέρες, η ιστορία του ΠΑΟΚ εξετάστηκε πέρα από τα αποτελέσματα, τους τίτλους και τις μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές, μέσα από τις κοινωνικές συνθήκες που διαμόρφωσαν την ταυτότητά του και τους ανθρώπους που τη μετέφεραν από γενιά σε γενιά. Το συνέδριο άνοιξε έναν διάλογο ανάμεσα στον σύλλογο και την επιστημονική κοινότητα, με την προοπτική οι εισηγήσεις και οι προτάσεις του να αποτελέσουν τη βάση για ανάλογες πρωτοβουλίες στο μέλλον.