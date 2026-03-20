Μήπως υπερεκτιμήθηκαν οι δυνατότητές τους;

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος γράφει για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού και εστιάζει στις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει το «τριφύλλι» για μία ευρωπαϊκή υπέρβαση.

4-0 και... αντίο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην ουσία, αντίο και στη φετινή σεζόν γενικότερα, αφού το Europa League αποτελούσε τον τελευταίο στόχο για το «τριφύλλι», έτσι όπως... τα κατάφερε στις εγχώριες διοργανώσεις. Γιατί, φαντάζομαι, δεν «εξιτάρει» κανέναν φίλο του Παναθηναϊκού, ο ρόλος του ρυθμιστή στη μάχη του τίτλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Πάμε, λοιπόν, στα χθεσινά, χωρίς καμία διάθεση για υποθετικές αναλύσεις. Δηλαδή, αν ο Πελίστρι άνοιγε το σκορ στο ξεκίνημα ή αν ο διαιτητής είχε δώσει επιθετικό φάουλ/οσφάιντ πριν από το 2-0. Γιατί η υποθετική απάντηση, ξέρετε ποια είναι; Αν είχε η ομάδα εξτρέμ που να βρίσκει δίχτυα ή αν είχε τερματοφύλακα και όχι... τροχονόμο. Επειδή, λοιπόν, με τα «αν» δε γράφεται ιστορία, ας κοιτάξουμε στον καθρέφτη, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερη ομάδα από την Μπέτις και άξιζε αυτός να περάσει; Όχι. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές. Ο Ίνγκασον, μετά το ματς, δήλωσε πως «χάσαμε από μία καλύτερη ομάδα». Οπότε, οποιοσδήποτε άλλος σχολιασμός ή ανάλυση περί ευκαιριών και διαιτητικών αποφάσεων περιττεύει. Γιατί, πρέπει κάποια στιγμή να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Και – καλώς ή κακώς – όταν χάνεις με 4-0, πόσα παράπονα μπορεί να έχεις; Και η Μπέτις – δυστυχώς για την ελληνική ομάδα – δεν είναι Βικτόρια Πλζεν. Και ούτε μπορεί να συγκριθεί με Λεβαδειακό, Άρη ή ΟΦΗ, τις ομάδες δηλαδή που νίκησε τον τελευταίο μήνα ο Παναθηναϊκός εντός συνόρων. Γιατί, περισσότερο, αυτές οι νίκες στο πρωτάθλημα «θάμπωσαν» τον κόσμο της ομάδας.

Και το ερώτημα είναι το εξής. Τελικά, ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα που βρήκε επιτέλους τις σταθερές της και είναι ικανή να κάνει πρωταθλητισμό; Δηλαδή, αυτό το 3-4-2-1 είναι το σύστημα που θα οδηγήσει την ομάδα ξανά στην κορυφή; Το δίδυμο Μπακασέτας-Ρενάτο στον άξονα είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο χώρο της μεσαίας γραμμής; Και φυσικά, ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο προπονητής που θα επαναφέρει το «τριφύλλι» σε τροχιά επιτυχιών; Πιθανότατα, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι πλέον αυτό το σκορποχώρι που ήταν πριν από δύο μήνες, αλλά ούτε και η ομάδα που είναι ικανή να αποκλείσει τον πέμπτο του ισπανικού πρωταθλήματος. Σε έναν αγώνα μπορεί να τον κερδίσει, αλλά σε δύο δεν μπορεί να προκριθεί.

Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα που ακόμα «χτίζεται». Έχει σαν βάση την άμυνα (γι’ αυτό και τα τρία στόπερ), τις μεγάλες μεταβιβάσεις προς το σέντερ-φορ και τις στατικές φάσεις. Ακόμα δεν έχει φτάσει σε σημείο να μπορεί να δημιουργήσει, να κλείσει έναν αντίπαλο στα καρέ του και να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, αν η εξέλιξη του πρότζεκτ, στην οποία αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη τύπου, γίνει με τον ίδιο στον πάγκο, μένει να απαντηθεί μετά την ολοκλήρωση των play-offs. Και κυρίως, θα απαντηθεί από την εικόνα που θα παρουσιάσει η ομάδα του στα ντέρμπι με τους τρεις διεκδικητές του τίτλου...