Οι δηλώσεις του Ίνγκασον μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Μπέτις.

Ο Ίνγκασον μετά το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις έδωσε συγχαρητήρια στην ισπανική ομάδα και τόνισε ότι οι πράσινοι θα πρέπει να νιώθουν περήφανοι για την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Europa League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ισλανδός στόπερ:

«Χάσαμε από μια καλύτερη ομάδα, έναν καλύτερο αντίπαλο που μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα.

Δεχθήκαμε δύο κρίσιμα γκολ στο ξεκίνημα του α’ ημιχρόνου και στο τέλος του, μετά δεχθήκαμε άλλα δύο, χάσαμε την αυτοπεποίθηση, ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο κρίνεται στις λεπτομέρειες, ίσως αν σκοράραμε ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Συγχαρητήρια στην Μπέτις.

Πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι για την πορεία μας, αυτό είναι δύσκολο μετά το αποψινό αποτέλεσμα, είχαμε καλές βραδιές, είμαστε απογοητευμένοι όμως από το αποψινό αποτέλεσμα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλάθλους για την υποστήριξη, δυστυχώς απόψε δεν μπορέσαμε να τους δώσουμε την ικανοποίηση που θα θέλαμε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ανασύνταξη και προχωράμε».