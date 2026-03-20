Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει για τη «γεύση» που άφησε το ευρωπαϊκό φινάλε του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπέτις και κάνει τον απολογισμό της φετινής ευρωπαϊκής του πορείας.

Το σφύριγμα της λήξης στο «Λα Καρτούχα» βρήκε τη Μπέτις νικήτρια με 4-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να ξαπλώνουν απογοητευμένοι στο χορτάρι του Ανδαλουσιάνικου σταδίου.

Όσο κι αν είχαν πίστη στις δυνατότητές τους και την πρόκριση, ήξεραν πως θα μπορούσαν τα πράγματα το βράδυ της Πέμπτης (19/03) να μην πάνε όπως τα περιμένουν και να γνωρίσουν τον αποκλεισμό.

Όμως σίγουρα δεν περίμεναν αυτός να έρθει με τέτοιο τρόπο. Αν ξέρει καλά ένα πράγμα η φετινή ομάδα των «πρασίνων», ειδικά η έκδοσή της με τον Ράφα Μπενίτεθ, τώρα που έχει αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά της, είναι να μάχεται. Ο ένας για τον άλλον κι έπειτα όλοι μαζί για την ομάδα.

Χθες αυτό δεν κατάφερε να το κάνει στον βαθμό που θα ήθελε. Σίγουρα η προσπάθεια δεν έλειψε, όμως αυτή δεν κατέστη αρκετή για να κάνει το «τριφύλλι» ανταγωνιστικό στο συγκεκριμένο ματς κι αυτό είναι πιθανότατα εκείνο που πήραν πιο βαριά οι παίκτες του.

Η γλώσσα του σώματός τους στο δεύτερο μέρος, ειδικά μετά το τρίτο γκολ που δέχθηκαν, έδειχνε τεράστια απογοήτευση από το πως είχε κυλήσει ο αγώνας και είναι λογικό αφού η Μπέτις πήγε στα αποδυτήρια μ' ένα προβάδισμα που δεν άξιζε, σύμφωνα με όσα κατάφερε να κάνει στο πρώτο 45λεπτο.

Με 0,18xG δεν βγαίνει... ζωντανός από το «Λα Καρτούχα»

Ένα από τα βασικά προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός στο χθεσινό ματς είναι ότι έκανε την πρώτη και τελευταία πραγματική τελική του στο 5ο λεπτό του αγώνα.

Η ευκαιρία του Φακούντο Πελίστρι, που βγήκε τετ α τετ από πλάγια θέση από την υπέροχη κάθετη του Ρενάτο Σάντσες ήταν η πρώτη καλή του ματς και η τελευταία κανονική του Παναθηναϊκού.

Συνολικά οι «πράσινοι» τελείωσαν τον αγώνα με 0,19xG, έχοντας χειρότερη επίδοση φέτος μονάχα κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στη ρεβάνς των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, το οποίο αποτέλεσε και αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία τους από τότε που μετράει το Wyscout.

Σκεφτείτε πως η ευκαιρία του Πελίστρι αξιολογήθηκε με 0,13xG και οι υπόλοιπες τρεις είχαν μαζί περίπου 0,06xG.

Τελευταία φορά που απείλησε το «τριφύλλι» την εστία των Ανδαλουσιάνων στο ματς ήταν στο 49ο λεπτό μ' ένα κάκιστο σουτ του Ρενάτο.

Με τέτοια απειλή δεν μπορείς να έχεις βλέψεις για κάτι παραπάνω απέναντι σε μία τέτοια ομάδα, που έχει τόση ποιότητα και αν δεν την κάνεις και λίγο να σε «αισθανθεί», θα παίζει με ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά, κάνοντας τη ζωή σου ακόμη πιο δύσκολη.

Θα μπορούσε να είχε πάρει λίγο μεγαλύτερη ρίσκα στο δεύτερο μέρος, όταν μπήκε και το τρίτο γκολ, όμως από την άλλη είναι πιθανό να έκρινε ο Μπενίτεθ πως η διαφορά των δύο ομάδων εκείνη τη στιγμή δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο και ότι είναι πιθανό η ομάδα του να κινδύνευε με μία βαρύτερη ήττα, την οποία βέβαια και πάλι την γλίτωσε λόγω των επεμβάσεων του Λαφόν.

Στο αμυντικό κομμάτι ο Παναθηναϊκός δεν τα πήγε άσχημα στο πρώτο μέρος, αφού μπορεί οι Μπέτις να έγραψε ευκαιρίες που άξιζαν 1,1xG, αν όμως αφαιρέσουμε την τελική του πρώτου γκολ (μόνο του σκόρερ Ρουιμπάλ, όχι και το σουτ) που είναι αποτέλεσμα μιας τυχαιότητας και όχι κάποιας δημιουργίας, ο δείκτης της ομάδας του Πελεγκρίνι πέφτει στο 0,51xG, ο οποίος είναι αρκετά καλός όταν παίζει στην έδρα ενός τέτοιου αντιπάλου. Στο δεύτερο προφανώς τα πράγματα άλλαξαν άρδην, αφού, απ' όταν εκείνοι έκαναν γκολ την πρώτη τους τελική κι έφτιαξαν προβάδισμα δύο τερμάτων, επήλθε η κατάρρευση.

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που πρέπει να δώσουμε βάση είναι οι μονομαχίες. Δεν γίνεται κόντρα σε μία ομάδα που της αφήνεις την κατοχή και τελειώνει το ματς με 62,4% (στο καλό της διάστημα στο πρώτο τέταρτο έφτασε το 79%), να χάνεις και τις μονομαχίες.

Είναι μία κατηγορία στην οποία βασίζεται ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του, κυνηγώντας πολλές φορές τις δεύτερες μπάλες στην επίθεση, αλλά και αμυνόμενος χαμηλά στο γήπεδο.

Το «τριφύλλι» τελείωσε το ματς έχοντας πάρει 67/161 μονομαχίες (41,61%) την ώρα που η Μπέτις κέρδισε 88/161 (54,66%) δηλαδή 21 παραπάνω.

Αν μία ομάδα υπερτερεί εναντίον σου και στο κομμάτι της τεχνικής και στις διεκδικήσεις, τότε είναι πολύ δύσκολο να πάρεις κάτι εναντίον της.

Άσχημο το φινάλε, όχι όμως αποτυχία

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού τελείωσε μ' έναν τρόπο που κανείς δεν ήθελε. Μία βαριά ήττα σ' ένα ματς που η ομάδα είχε πάει μ' ένα μικρό προβάδισμα, το οποίο τις έδινε κάποιες ελπίδες.

Οι παραπάνω από 3 χιλ. φίλοι της που την ακολούθησαν και οι πολλές χιλιάδες που την παρακολούθησαν από την τηλεόραση είχαν την προσμονή να την δουν να κάνει την υπέρβαση ή έστω να φτάσει κοντά σ' αυτήν.

Αυτό δεν συνέβη, όπως και σε κανένα ίσως ευρωπαϊκό ματς των «πρασίνων» τη φετινή σεζόν, αν εξαιρέσoυμε ίσως τα δύο ματς με τη Σαχτάρ, όπου εκεί τα κατάφεραν κόντρα σε μία ανώτερη ποιοτικά αντίπαλο.

Οι «16» του Europa League σίγουρα δεν μπορεί να θεωρούνται επιτυχία για έναν σύλλογο με τόσο πλούσια ευρωπαϊκή ιστορία.

Δεν μπορεί όμως κανείς να παραγνωρίσει το γεγονός πως η Ευρώπη ήταν η μοναδική στοχοθεσία, η οποία δεν έπεσε έξω από την αρχή της σεζόν. Η πορεία ήταν αξιοπρεπής κι ας έλειψε το κάτι παραπάνω εκεί που μετρούσε περισσότερο.

Σημασία έχει πως σε μία χρονιά με τόσα προβλήματα που προκλήθηκαν από τις σαρωτικές αλλαγές που υπήρξαν στο οργανόγραμμα του συλλόγου, εκείνος κατόρθωσε να μείνει σ' ένα σεβαστό επίπεδο στην «πίστα» αυτή.

Μάζεψε βαθμούς σχηματίζοντας την καλύτερη συγκομιδή της τελευταίας πενταετίας με 13.250 και φτάνοντας στην 76η θέση αυτή στιγμή.

Συγκέντρωσε κάποια σημαντικά έσοδα, τα οποία ξεπέρασαν κατά τι τα 12 εκατ. ευρώ, τα οποία τα είχε ανάγκη ο σύλλογος για να μπορεί να συνεχίσει να επενδύει στην ομάδα του.

Πρόσθεσε και 2-3 αναμνήσεις οι οποίες θα μείνουν, όπως είναι τα παιχνίδια και οι διαδικασίες των πέναλτι κόντρα σε Σαχτάρ και Πλζεν, αλλά και η εκτός έδρας 4αρα με την Γιουνγκ Μπόις και ως εκεί.

Τώρα θα πρέπει να κάνει στροφή στο πρωτάθλημα και να πάει σε μία διαδικασία Play Offs στην οποία πολύ δύσκολα θα μπορέσει να κερδίσει κάτι, όπως π.χ.μια καλύτερη θέση, έχοντας 11 βαθμούς διαφορά απο τους άλλους τρεις, όμως θα πρέπει να παρουσιαστεί κάτι παραπάνω από απλά ανταγωνιστικός για να μπορέσει να κλείσει την χρονιά όσο καλύτερα γίνεται «προλειαίνοντας» το έδαφος για την επόμενη, στην οποία οι απαιτήσεις και οι στόχοι θα είναι υψηλότεροι.