Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Κλάσεις ανώτερη η Μπέτις, αυτοκτονικό στο ματς το Ρενάτο-Μπακασέτας»

Το «όνειρο» του Παναθηναϊκού για πρόκριση στα προκριματικά του Europa League «πνίγηκε» στον Γουαδαλκιβίρ. Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ανδαλουσία, Νίκος Αθανασίου, μίλησε στους Galacticos by Interwetten για την ήττα -αποκλεισμό του Τριφυλλιού από την Μπέτις στο «Λα Καρτούχα».

Αρχικά, ο ρεπόρτερ του Τριφυλλιού αναφέρθηκε στον «μοιραίο», λόγω της μεγάλης χαμένης ευκαιρίας στο 4ο λεπτό, Φακούντο Πελίστρι. Αναφορικά με το ζευγάρι, τόνισε πως ποδοσφαιρικά έγινε το αυτονόητο και το δίκαιο, καθώς οι Βερδιμπλάνκος είναι κλάσεις ανώτεροι από τους Πράσινους του Ράφα Μπενίτεθ.

Επιπρόσθετα, ο Νίκος Αθανασίου εκθείασε το «διάβασμα» που έκανε ο προπονητής των Ανδαλουσιανών, Μανουέλ Πελεγκρίνι, ο οποίος δικαιώθηκε από όλες τις επιλογές του με κορυφαία του Σοφιάν Άμραμπατ, ο οποίος έκανε τη διαφορά στη μεσαία γραμμή.

Από την άλλη, χαρακτήρισε «αυτοκτονική» την επιλογή του διδύμου Ρενάτο Σάντσες - Τάσου Μπακασέτα στα χαφ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς προκάλεσε ανασταλτικό ζήτημα στη μεσαία γραμμή.