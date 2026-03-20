Ο Φακούντο Πελίστρι στις δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 έκανε το σχόλιό του μετά το 4-0 στο παιχνίδι Μπέτις - Παναθηναϊκός.

Ο Πελίστρι τόνισε ανάμεσα στα άλλα στην κάμερα του ΑΝΤ1 και για το 4-0 από την Μπέτις και για την δική του χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό: «Ήταν μία δύσκολη βραδιά. Η Μπέτις εκμεταλλεύτηκε τον παράγοντα της έδρας και πήρε τη νίκη.

Χασαμε με 4-0. Ενδεχομένως να άλλαζε κάπως το ματς εάν είχα βάλει το γκολ. Εάν είχα σκοράρει μπορεί να είχε αλλάξει ο ρυθμός. Η διαφορά όμως στο σκορ ήταν μεγάλη. Μας αφήνει μία πικρή γεύση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας για την συνεχή τους στήριξη. Αλλάζουμε σελίδα και συνεχίζουμε για αυτά που έρχονται».