Με τον κόσμο του στην Τρίπολη ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του για τη τιμή του εισιτηρίου για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR και τον τρόπο που μπορούν να τα αποκτήσουν.

Με τον κόσμο του θα αγωνιστεί την Κυριακή (22/03-19:00) στην Τρίπολη ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Αστέρα AKTOR για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Την επομένη του αποκλεισμού από τη Μπέτις μετά τη βαριά ήττα με 4-0 από τους Ανδαλουσιάνους, οι «πράσινοι» ενημέρωσαν τον κόσμο τους για τη τιμή που θα έχουν τα εισιτήρια για το ματς αυτό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τα αποκτήσουν.

Αυτό θα είναι και το τελευταίο εκτός έδρας ματς στο οποίο το «τριφύλλι» θα έχει μαζί τον κόσμο του τη φετινή σεζόν, αφού στα παιχνίδια των Play Offs του πρωταθλήματος με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν θα υπάρξουν μετακινήσεις ως είθισται.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη (22/3, 19:00), ότι διαθέσιμη είναι η θύρα 4. Η τιμή εισιτηρίου ανέρχεται στα 25 ευρώ.

