Τι θα συνέβαινε εάν ο Παναθηναϊκός...

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Μπέτις και κάνει το ταμείο της ευρωπαϊκής παρουσίας του Τριφυλλιού.

Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί το βράδυ της Πέμπτης στις όχθες του Γουαδαλκιβίρ, αν ο Φακούντο Πελίστρι είχε καταφέρει να νικήσει τον Πάου Λόπεθ και δεν πλάσαρε πάνω στον πόδι του Ισπανού τερματοφύλακα; Είναι αντιποδοσφαιρικό να πέσει όλο το ανάθεμα στον Ουρουγουανό εξτρέμ. Πραγματικά άδικο. Αυτός ήταν, αυτός είναι, δεν το ''έχει'' το γκολ, δεν το είχε ποτέ στην καριέρα του, δεν ευθύνεται εκείνος που ο Παναθηναϊκός δαπάνησε 6.5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει έναν ακραίο επιθετικό χωρίς γκολ και ασίστ. Για το 50%. Μία από τις πολλές επιτυχίες του κυρίου που πέτυχε σε όλα...

Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν το ημίχρονο ήταν στο 1-0 και όχι στο 2-0 και αν ο VAR είχε δει το φάουλ πάνω στον Καλάμπρια ή αν είχε υποδειχθεί offside στον Αμπντέ, όπως προκύπτει από το μοναδικό replay που έδωσε η ισπανική τηλεόραση. Μέχρι να εμφανιστούν οι γραμμές που οδήγησαν στην συγκεκριμένη απόφαση, δεν είναι παράλογο να υπάρχει συζήτηση για αυτή την φάση. Βέβαια, η UEFA σε μόνιμη βάση και ειδικά φέτος, είναι λες και έχει στο στόχαστρο τους Αθηναίους. Ο Ρούμσας δεν θα ξεχαστεί, ο Στίλερ προστάτευσε στους Ισπανούς σε όλο το ματς. Μάλιστα στα εύλογα παράπονα των ανθρώπων του Τριφυλλιού απαντούσε πως ''δεν υπάρχει φάουλ, είναι μια soft επαφή''.

Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν ο Αλμπάν Λαφόν αντιδρούσε κανονικά στο σουτ του Άμραμπατ. Έλλειψη συγκέντρωσης, κακή ανάγνωση του σουτ, ό,τι και αν ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτό το γκολ, είναι ανεπίτρεπτο. Σε αυτές τις καταστάσεις, ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι κέρβερος, υπερβάσεις χωρίς τον κίπερ σου κομβικό, δεν μπορούν να υπάρξουν. Ο Ιβοριανός άσος σε φάση, σε τελική που η μπάλα απλά καταλήγει στην αγκαλιά, καταφέρνει να δεχθεί ένα πάρα πολύ φτηνό γκολ.

Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν ο Παναθηναϊκός και ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είχαν παραπλανηθεί ποδοσφαιρικά από την συνύπαρξη του Ρενάτο με τον Μπακασέτα στον άξονα της μεσαίας γραμμής; Ο Πορτογάλος και ο Έλληνας χαφ τα πήγαν περίφημα κόντρα στη Πλζεν, το ίδιο περίφημα στα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος που έπαιξαν μαζί αλλά απέναντι στη Μπέτις έμοιαζε εκ των προτέρων και αποδείχθηκε στο χορτάρι του Καρτούχα πως ήταν μία μη ευνοϊκή κατάσταση στο ανασταλτικό κομμάτι. Άλλο η Super League, άλλο οι Τσέχοι, άλλο το σύνολο του Μανουέλ Πελεγκρίνι. Ο άξονας των ''πρασίνων'' δεν λειτούργησε στο αμυντικό κομμάτι, οι επιθετικές μεταβάσεις ήταν άλυτος γρίφος και ο Σοφιάν Άμραμπατ έκανε ό,τι ήθελε στον συγκεκριμένο χώρο του γηπέδου. Μόνιμα αμαρκάριστος.

Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν βρισκόταν σε ένα φοβερό προπονητικό βράδυ; Άλλαξε το σχέδιο από το ματς της Πέμπτης, άλλαξε την διάταξη, πόνταρε σε πρόσωπα που δεν περίμενε κανείς και δικαιώθηκε. Διαπίστωσε πως ο Κούτσο θα βρει περισσότερους χώρους ανάμεσα στην τριάδα αν έχει δίπλα του παρτεντέρ. Ο Αϊτόρ Ρουιμπάλ έπαιξε ως δεξιός μπακ στην Αθήνα, ως δεξιός εξτρέμ κόντρα στη Θέλτα και σέντερ φορ στον επαναληπτικό. Του έδωσε το πρώτο γκολ και την ασίστ στο τρίτο. Ο x factor, όμως, ήταν ο Άμραμπατ. Προερχόμενος από τραυματισμό, ο Μαροκινός πήρε φανέλα βασικού και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου. Τον βοήθησε βέβαια αρκετά το γεγονός πως από το πρώτο λεπτό μέχρι την αντικατάστασή του, δεν είχε παίκτη πάνω του. Ούτε σε χαμηλά αλλά ούτε και σε ψηλότερα μέτρα.

Όλα τα παραπάνω είναι κάποια ''what if'' που θα μπορούσαν να έχουν γράψει διαφορετικά την ιστορία στο πικρό, σκληρό και βαρύ αντίο του Παναθηναϊκού στο Europa League με αυτό το 4-0 που έστειλε την Μπέτις να συναντήσει την Μπράγκα στα προημιτελικά. Το τελικό αποτέλεσμα και η εικόνα καθιστούν το φινάλε πικρό και βαρύ, καθώς το Τριφύλλι δεν το πάλεψε, παραδόθηκε στην ανωτερότητα των Ισπανών και κινδύνευσε σοβαρά με συντριβή στη Σεβίλλη. Δεν το έζησε, δεν το πίστεψε, δεν βρήκε την πνευματική δύναμη να επιστρέψει στο παιχνίδι μετά την... μαχαιριά του 2-0 στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Με υποθέσεις, βέβαια, δεν έχουμε ιστορία. Δεν έχουμε πραγματικότητα. Ανεξάρτητα με όσα θα μπορούσαν να συμβούν, η Μπέτις απλά επιβεβαίωσε την τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε εκείνη και τον Παναθηναϊκό. Σε ομαδικές λειτουργίες, σε ατομική ποιότητα, στα πάντα. Το ζευγάρι είχε ξεκάθαρο φαβορί, φαβορί που δεν άλλαξε ούτε μετά το 1-0 της Αθήνας, καθώς πέρα από το αποτέλεσμα, η εικόνα στο χορτάρι ήταν ξεκάθαρη. Σε ένα βράδυ με αυταπάρνηση, πάθος, άμυνα από γρανίτη και πίστη μπορείς να τα καταφέρεις. Όπως έγινε στο ΟΑΚΑ, όπου και οι συγκυρίες ήταν στα πράσινα του Παναθηναϊκού. Σε διπλά παιχνίδια, πρέπει να έχεις και παραπάνω πράγματα, καθαρά ποδοσφαιρικά για να μπορέσεις να τα καταφέρεις κι αυτή την εποχή το Τριφύλλι δεν είναι μία ομάδα που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την Μπέτις. Αυτό ήταν δεδομένο και ειπωμένο εξαρχής. Το 0/8 απέναντι σε Ισπανούς, έγινε 0/9 για το Τριφύλλι. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα αρκετά δύσκολο να δούμε ελληνική ομάδα να αφήνει εκτός συνέχειας ευρωπαϊκής διοργάνωσης συλλόγους της La Liga.

Μπορεί το ''αντίο'' να ήταν σκληρό, μπορεί το όνειρο να μην απέκτησε ρεαλισμό στην Ανδαλουσία αλλά η φετινή παρουσία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη είναι επιτυχημένη. Επιτυχημένη, ειδικά αν σκεφτούμε πως μιλάμε για μια ομάδα που είδε τρεις διαφορετικούς ανθρώπους στον πάγκο της, μία ομάδα που προχώρησε σε κοσμογονία τον Γενάρη και μία ομάδα που στο ελληνικό πρωτάθλημα εξασφάλισε την τέταρτη θέση, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος και βρίσκεται στο -11 από τους διεκδικητές του τίτλου.

Επέστρεψε στους 16 του Europa League μετά από το 2010, έκανε ένα μεγάλο βράδυ στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Μπέτις, πέτυχε ένα αήττητο σερί οκτώ αγώνων, έβαλε σημαντικά λεφτά στα ταμεία του και επέστρεψε σε μία κανονικότητα που αρμόζει στον Παναθηναϊκό. Μα πάνω από όλα ολοκλήρωσε μια τριετία, κατά την οποία βρέθηκε από τον πάτο της ειδικής βαθμολογίας και το 251, στην 76η θέση, η οποία θα του προσφέρει πιο εύκολα καλοκαιρινά μονοπάτια, άρα και συχνότερη παρουσία στην κεντρική ευρωπαϊκή σκηνή.

Η ευρωπαϊκή παρουσία ολοκληρώθηκε, στόχος στο πρωτάθλημα δεν υπάρχει αλλά ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να τερματίσει πρώτος στην ειδική βαθμολογία των play offs, να μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς στο μίνι πρωτάθλημα και να δημιουργήσει με την εικόνα του, μία προσδοκία και ελπίδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, δίνοντας διάρκεια στον τελευταίο καλό μήνα που είχε σερί νικών σε Ελλάδα κι Ευρώπη...

Αντί επιλόγου: Ένα τεράστιο respect στον κόσμο του Παναθηναϊκού για την παρουσία του σε όλη την Ευρώπη, από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα...