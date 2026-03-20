Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0: Τα highlights του αγώνα
Η Μπέτις έβγαλε μπροστά στους οπαδούς της την ποιότητα που διαθέτει, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του Πελίστρι στο 0-0 και μοιραία ήρθε ο αποκλεισμός, ενώ και το 2-0 σήκωσε πολλή συζήτηση για φάουλ και οφσάιντ του Εζαλζουλί.
Η βραδιά ξεκίνησε άσχημα, αφού ο Πελίστρι νικήθηκε σε τετ α τετ με τον Πάου Λόπεθ και στο 8' μετά την σουτάρα του Κούτσο στο οριζόντιο δοκάρι, ο Ρουιμπάλ πήρε το ριμπάουντ και άνοιξε το σκορ.
Όσο περνούσε η ώρα ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερη εικόνα, η Μπέτις δεν έβρισκε διαδρόμους, αλλά στο 45'+1' έγινε το 2-0. Ο Εζαλζουλί, που φάνηκε να πατάει τον Καλάμπρια, νόμιζε ότι ήταν οφσάιντ και κλότσησε ψηλά την μπάλα. Αυτή έφτασε στον Άμραμπατ που έπιασε ένα σουτ από τα 30 μέτρα, ο Λαφόν αιφνιδιάστηκε και στο χειρότερο χρονικά σημείο έγινε το 2-0.
Η Μπέτις καθάρισε την πρόκριση στο 53' όταν μετά την κεφαλιά του Φορνάλς, ο Ρουιμπάλ γύρισε την μπάλα και ο Κούτσο πέτυχε το 3-0. Στο 66' ο Άντονι σε ασίστ του Εζαλζουλί διαμόρφωσε το τελικό 4-0.
