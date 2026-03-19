Παναθηναϊκός: «Η φάση του δεύτερου γκολ έχει ξεκινήσει από πεντακάθαρο φάουλ στον Καλάμπρια»

Το σχόλιο του Παναθηναϊκού στα Social Media για τη φάση που προήλθε το δεύτερο γκολ της Μπέτις.

Η Μπέτις ανέτρεψε τις ισορροπίες στο ζευγάρι με τον Παναθηναϊκό από το πρώτο μέρος της ρεβάνς της Ανδαλουσίας. Οι Βερδιμπλάνκος πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 2-0 και γύρισαν το εις βάρος τους 1-0 από το πρώτο ματς των «16» του Europa League.

Aπό πλευράς Τριφυλλιού υπάρχουν διαμαρτυρίες για το δεύτερο γκολ των Ανδαλουσιανών, καθώς όπως αναφέρουν σε ανάρτηση τους στα Social Media είχε προηγηθεί φάουλ στον Καλάμπρια.

Η φάση εξετάστηκε από τον VAR για αρκετή ώρα, όμως εν τέλει το γκολ μέτρησε κανονικά.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

«45'+1' Μακρινό σουτ του Άμραμπατ με τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Η φάση έχει ξεκινήσει από πεντακάθαρο φάουλ στον Καλάμπρια που δεν καταλογίζει ο διαιτητή».