Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βρίσκονται δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδας στο σπουδαίο ματς με τη Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό γήπεδο έχει τη συμπαράσταση χιλιάδων οπαδών του. Οι φίλοι του τριφυλλιού έχουν πάρει ήδη θέση στις εξέδρες του «La Cartuja» για το μεγάλο ματς με τη Μπέτις με την ελπίδα να πανηγυρίσουν την πρόκριση σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από 23 χρόνια.

Από το πρωί οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους στη Σεβίλλη και είχαν δημιουργήσει ατμόσφαιρα Λεωφόρου στο κέντρο της πόλης.

