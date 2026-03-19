Μπέτις - Παναθηναϊκός: Λεωφόρο τη Σεβίλλη έκανε ο κόσμος του τριφυλλιού
Ο Παναθηναϊκός θα έχει στο πλευρό του στο «La Cartuja de Sevilla» τουλάχιστον 3.000 οπαδούς. Οι φίλοι του τριφυλλιού από νωρίς έχουν πρασινίσει τα κεντρικά σημεία της πόλης.
Με τραγούδια και συνθήματα έχουν μετατρέψει την πόλη σε Λεωφόρο, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Gazzetta. Να θυμίσουμε ότι τα ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν χθες ότι έχουν διατεθεί 53.000 εισιτήρια για το ματς και στη Μπέτις θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να σημειωθεί ρεκόρ προσέλευσης σε εντός έδρας ευρωπαϊκό ματς.
☘️💥 Σε Λεωφόρο έχουν μεταμορφώσει την Ισπανία οι φίλοι του Παναθηναϊκού#paofc pic.twitter.com/vwaDiel1QUMarch 19, 2026
