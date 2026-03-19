Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα στο κέντρο της Σεβίλλης πριν το ματς με τη Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει στο πλευρό του στο «La Cartuja de Sevilla» τουλάχιστον 3.000 οπαδούς. Οι φίλοι του τριφυλλιού από νωρίς έχουν πρασινίσει τα κεντρικά σημεία της πόλης.

Με τραγούδια και συνθήματα έχουν μετατρέψει την πόλη σε Λεωφόρο, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Gazzetta. Να θυμίσουμε ότι τα ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν χθες ότι έχουν διατεθεί 53.000 εισιτήρια για το ματς και στη Μπέτις θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να σημειωθεί ρεκόρ προσέλευσης σε εντός έδρας ευρωπαϊκό ματς.