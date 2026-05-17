Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για τον αποψινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την 6η και τελευταία αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague, με τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ να μην επιφυλάσσουν εκπλήξεις.

Ο Ισπανός τεχνικός θα χρησιμοποιήσει και πάλι τετράδα, αυτή μ' ένα 4-2-3-1 και όχι 4-4-2, ελλείψει και του Τεττέη. Κάτω από την εστία θα είναι ο Λαφόν. Στο κέντρο της άμυνας οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά ενώ στα δύο άκρα της οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή θα δούμε και πάλι το δίδυμο των Κοντούρη και Τσέριν, οι οποίοι θα έχουν μπροστά τους τον Ταμπόρδα. Δεξιά θα είναι ο Αντίνο και αριστερά ο Ζαρουρί ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα πάρει θέση ο Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Αντίνο, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι.