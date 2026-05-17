Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι σεζόν στην άδεια, λόγω τιμωρίας, Λεωφόρο. κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Με αρκετές διαφοροποιήσεις και ξεκάθαρη διάθεση να φρεσκάρει την ομάδα του παρατάσσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Ρουμάνος τεχνικός προχωρά σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, τόσο στα πρόσωπα όσο και στη λογική της ενδεκάδας, ψάχνοντας φρεσκάδα, ένταση και περισσότερη ενέργεια σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Ο Χόρχε Σάντσες επιστρέφει στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Κένι, ενώ στη μεσαία γραμμή ο Λουτσέσκου αφήνει εκτός βασικού σχήματος τον Μεϊτέ και επιλέγει δίδυμο Οζντόεφ – Ζαφείρης.

Αλλαγή υπάρχει και μεσοεπιθετικά, καθώς ο Δημήτρης Πέλκας παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα αντί του Τάισον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Ρουμάνος τεχνικός δίνει φανέλα βασικού στον Ανέστη Μύθου, αφήνοντας στον πάγκο τόσο τον Γερεμέγεφ όσο και τον Γιακουμάκη.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Παβλένκα, με τετράδα στην άμυνα τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Οζντόεφ και Ζαφείρης, ενώ πίσω από τον Μύθου θα κινούνται οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Πέλκας.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Μύθου.