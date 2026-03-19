Η UEFA έπλεξε το εγκώμιο του Παναθηναϊκού με ανάρτηση στα social media, στεκούμενη στο τρομερό αήττητο σερί που τρέχει στην Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη σπουδαία ρεβάνς απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις στο «Καρτούχα», με το Τριφύλλι να στοχεύει στην υπεράσπιση του προβαδίσματος που απέκτησε στην Αθήνα ώστε να προκριθεί στα προημιτελικά του Europa League. Και η τρέχουσα ευρωπαϊκή πορεία των Πρασίνων γεμίζει με αισιοδοξία τους φίλους του!

Αρχής γενομένης από τον αγώνα κόντρα στην Μάλμε για τη φάση της League Phase, ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα αήττητο σερί οκτώ αγώνων απέναντι σε Στουρμ Γκρατς, Φερεντσβάρος, Ρόμα Βικτόρια Πλζεν και Μπέτις, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία της ιστορίας του στην Ευρώπη.

Η πορεία της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ κέρδισε το χειροκρότημα μέχρι κι από την ίδια την UEFA, η οποία με σχετική ανάρτηση στα social media αποθέωσε το Τριφύλλι.

