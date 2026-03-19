Ο Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο στα social media, με τον Χουάνκαρ να εύχεται μια ιστορική βραδιά, ενόψει του αγώνα με την Μπέτις (19/3, 22:00).

Έτοιμος για μια ιστορική βραδιά είναι απόψε (19/3, 22:00) ο Παναθηναϊκός, που αγωνίζεται στο «Καρτούχα» με την Ρεάλ Μπέτις, θέλοντας να υπερασπιστεί το υπέρ του 1-0 από το ΟΑΚΑ και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Europa League.

Οι «πράσινοι» θα έχουν στο πλευρό τους περίπου 3000 φιλάθλους που βρίσκονται στη Σεβίλλη, καθώς επίσης και έναν πρώην άσο τους, που φαίνεται πως παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένος με το κλαμπ.

Ο λόγος για τον Χουάνκαρ, που υπηρέτησε το «τριφύλλι» για μια τετραετία (2020-2024), καταγράφοντας 129 συμμετοχές με 3 γκολ και 15 ασίστ, κατακτώντας δυο φορές το Κύπελλο Ελλάδος. Ο Ισπανός αριστερός μπακ που αυτή τη στιγμή είναι δίχως ομάδα, αφού έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του Gazzetta, εμφανίστηκε και σε βίντεο της πράσινης ΠΑΕ.

Συγκεκριμένα, απεικονίζεται να κρατάει την εμφάνιση που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ απόψε, και να αναφέρει πως ίσως έχουμε μια ιστορική βραδιά. Στη συνέχεια, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην πρώην ομάδα του, μιλώντας στα ελληνικά!