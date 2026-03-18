Το Gazzetta συνάντησε στη Σεβίλλη τον Χουάνκαρ, μία μέρα πριν τη μεγάλη μάχη με τη Μπέτις. Ο 36χρονος Ισπανός αριστερός μπακ, ο οποίος μετά τον Παναθηναϊκό μετακόμισε στον Άρη και πλέον βρίσκεται χωρίς ομάδα, μίλησε στον απεσταλμένο του Gazzetta στη Σεβίλλη, τον Νίκο Αθανασίου και δεν έκρυψε για μία ακόμα φορά την αγάπη του για τον σύλλογο.

«Γεια σας παιδιά. Χαίρομαι που σας έχω εδώ στην πόλη μου. Είμαι ενθουσιασμένος που θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Θέλω να σας πω κι ότι μου λείπετε πολύ. Μου λείπουν οι στιγμές με τον Παναθηναϊκό, όλα συναισθήματα, όλη η αγάπη», είπε αρχικά ο Χουάνκαρ και πρόσθεσε:

«Ελπίζω να επιστρέψω στον Παναθηναϊκό, αλλά η ζωή είναι έτσι και πρέπει να συνεχίσω.

Όσο για το αυριανό παιχνίδι, εύχομαι πραγματικά το καλύτερο για τον σύλλογο. Όλοι γνωρίζουν ότι αγαπώ αυτόν τον σύλλογο περισσότερο από τη ζωή μου. Οπότε θέλω το καλύτερο για την ομάδα και να ξέρετε ότι μου λείπετε πολύ».

Ο Χουάνκαρ, ο οποίος κατέκτησε δύο Κύπελλα με τον Παναθηναϊκό μέτρησε συνολικά 129 ματς, 3 γκολ και 15 ασίστ με το τριφύλλι και ήταν από τους πιο αγαπητούς παίκτες τα τελευταία χρόνια.

