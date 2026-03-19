Στις όχθες του Γουαδαλκιβίρ να μεγαλώσει τον μύθο του Panathinaikos!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει από την Σεβίλλη για ένα βράδυ μοναδικό στην ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Παναθηναϊκός. Ευρώπη. Πορείες. Στιγμές. Ανατριχίλα. Αξεπέραστα επιτεύγματα. Είναι «το γκολ του Αριστείδη του Καμάρα», η πεναλτάρα του Δημήτρη Σαραβάκου σε ένα ΟΑΚΑ με 80.000 κόσμο κόντρα στη Γκέτεμποργκ, η μυθική γκολάρα του Μητσάρα απέναντι στη Γιουβέντους, ο Βαζέχα που «παγώνει το Άμστερνταμ» και το χορευτικό του Μπορέλι με την Λέγκια. Τα «όλε-όλε» στη Λεωφόρο που μεγάλωσαν την γενιά των σημερινών 40άρηδων και σε ανατριχιάζουν ακόμη και σήμερα.

Οι καθυστερήσεις της Μπαρτσελόνα για να γλιτώσει στο Καμπ Νου και αυτή η άτιμη η μπάλα που πέρασε χιλιοστά έξω από το σουτ του Βλάοβιτς. Η κεφαλιά του Μανώλη στο Οπόρτο, η άλωση της Ρώμης από τον Σισέ και τον Νίνη, ο κεραυνός του Καραγκούνη στο Μαδριγάλ. Είναι στιγμές. Είναι αναμνήσεις. Είναι ιστορία. Είναι ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Η ζωή δεν μένει πίσω, όμως. Η ζωή προχωρά μπροστά, κανείς δεν μπορεί να ζει μόνο με το ένδοξο παρελθόν και είναι υποχρεωμένος απέναντι στον εαυτό του, να δημιουργεί νέες μεγάλες και όμορφες ιστορίες.

Απόψε, εδώ, στη Σεβίλλη, στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ, ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί, ονειρεύεται, να μεγαλώσει τον ευρωπαϊκό του μύθο. Να επιστρέψει στην δική του κανονικότητα, να ξαναπεράσει στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2003 και να γίνει ο πρώτος σύλλογος του big4 που καταφέρνει να αποκλείσει ισπανική ομάδα στα νοκ-άουτ αναμετρήσεις! Να ξορκίσει την κατάρα με τους Ίβηρες και το 0/8 που τον ακολουθεί και με έναν Ισπανό στον πάγκο να ζήσει την... ένατη και φαρμακερή!

Ολόκληρος ο οργανισμός, μα πιο πολύ αυτός ο κόσμος που έχει υπομείνει τα πάνδεινα και παραμένει κοντά στην αγαπημένη του ομάδα, έχει ανάγκη ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για τα επόμενα χρόνια. Να γίνει το επιβλητικό «Καρτούχα» σημείο αναφοράς και η αρχή για νέες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Τριφυλλιού, με το όνειρο να ζωντανεύει για τα καλά και τον δρόμο να ανοίγει μέχρι εκεί που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί στο ξεκίνημα αυτού του ταξιδιού, στη Γλασκώβη, τον περασμένο Ιούλιο.

Η αποψινή μάχη με την Μπέτις έχει ξεκάθαρο φαβορί, έχει τεράστιο δείκτη δυσκολίας αλλά έχει κι έναν Παναθηναϊκό που απέδειξε στο ΟΑΚΑ, μία εβδομάδα πριν, πως είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, βρίσκοντας απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που γέννησε το ματς.

Απόψε, ναι, θα παίξει ρόλο η καλή βραδιά του τερματοφύλακά σου, το πόσες φορές θα απειλήσεις, το αν θα είσαι αποτελεσματικός, το πόσο θα μπορέσεις να κρατήσεις την μπάλα για να αποσυμπιεστείς και άλλα τέτοια, ποδοσφαιρικής φύσης, ζητήματα. Πάνω από όλα, όμως, στις μεγάλες υπερβάσεις, χρειάζεσαι πίστη. Πνευματική ετοιμότητα. Γενναιότητα, σκληράδα μέσα στο παιχνίδι στις δύσκολες στιγμές. Ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί απόψε θα πρέπει να είναι αλύγιστος!

Και κάτι ακόμη: Όλα αυτά τα χρόνια, όσοι βρίσκονται δίπλα σε αυτή την ομάδα, έχοντας αναγνωρίσει τα δικά της μεγάλα λάθη, έχουν κι ένα... παράπονο. Ας το πούμε έτσι. Πως στα δύσκολα, στις κομβικές στιγμές, αυτή η ομάδα δεν έχει λίγη συγκυρία με το μέρος της, μικρές λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά. Απόψε ο θεός του ποδοσφαίρου, μάλλον του χρωστά κάτι. Μακάρι να του το δώσει...