Στις όχθες του Γουαδαλκιβίρ να μεγαλώσει τον μύθο του Panathinaikos!
Παναθηναϊκός. Ευρώπη. Πορείες. Στιγμές. Ανατριχίλα. Αξεπέραστα επιτεύγματα. Είναι «το γκολ του Αριστείδη του Καμάρα», η πεναλτάρα του Δημήτρη Σαραβάκου σε ένα ΟΑΚΑ με 80.000 κόσμο κόντρα στη Γκέτεμποργκ, η μυθική γκολάρα του Μητσάρα απέναντι στη Γιουβέντους, ο Βαζέχα που «παγώνει το Άμστερνταμ» και το χορευτικό του Μπορέλι με την Λέγκια. Τα «όλε-όλε» στη Λεωφόρο που μεγάλωσαν την γενιά των σημερινών 40άρηδων και σε ανατριχιάζουν ακόμη και σήμερα.
Οι καθυστερήσεις της Μπαρτσελόνα για να γλιτώσει στο Καμπ Νου και αυτή η άτιμη η μπάλα που πέρασε χιλιοστά έξω από το σουτ του Βλάοβιτς. Η κεφαλιά του Μανώλη στο Οπόρτο, η άλωση της Ρώμης από τον Σισέ και τον Νίνη, ο κεραυνός του Καραγκούνη στο Μαδριγάλ. Είναι στιγμές. Είναι αναμνήσεις. Είναι ιστορία. Είναι ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Η ζωή δεν μένει πίσω, όμως. Η ζωή προχωρά μπροστά, κανείς δεν μπορεί να ζει μόνο με το ένδοξο παρελθόν και είναι υποχρεωμένος απέναντι στον εαυτό του, να δημιουργεί νέες μεγάλες και όμορφες ιστορίες.
☘️💚 Χουάνκαρ στο Gazzetta: «Αγαπώ τον Παναθηναϊκό περισσότερο από την ζωή μου, μακάρι να πάρει την πρόκριση εδώ στη Σεβίλλη»
Αποστολή στην Ισπανία: Νίκος Αθανασίου pic.twitter.com/AG6odF6lsV
Απόψε, εδώ, στη Σεβίλλη, στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ, ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί, ονειρεύεται, να μεγαλώσει τον ευρωπαϊκό του μύθο. Να επιστρέψει στην δική του κανονικότητα, να ξαναπεράσει στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2003 και να γίνει ο πρώτος σύλλογος του big4 που καταφέρνει να αποκλείσει ισπανική ομάδα στα νοκ-άουτ αναμετρήσεις! Να ξορκίσει την κατάρα με τους Ίβηρες και το 0/8 που τον ακολουθεί και με έναν Ισπανό στον πάγκο να ζήσει την... ένατη και φαρμακερή!
Ολόκληρος ο οργανισμός, μα πιο πολύ αυτός ο κόσμος που έχει υπομείνει τα πάνδεινα και παραμένει κοντά στην αγαπημένη του ομάδα, έχει ανάγκη ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για τα επόμενα χρόνια. Να γίνει το επιβλητικό «Καρτούχα» σημείο αναφοράς και η αρχή για νέες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Τριφυλλιού, με το όνειρο να ζωντανεύει για τα καλά και τον δρόμο να ανοίγει μέχρι εκεί που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί στο ξεκίνημα αυτού του ταξιδιού, στη Γλασκώβη, τον περασμένο Ιούλιο.
☘️ Το σχόλιο του Νίκου Αθανασίου ενόψει της κρίσιμης και δύσκολης ρεβάνς του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μπέτις, με στόχο την πρόκριση στους «8» του Europa League!
Η αποψινή μάχη με την Μπέτις έχει ξεκάθαρο φαβορί, έχει τεράστιο δείκτη δυσκολίας αλλά έχει κι έναν Παναθηναϊκό που απέδειξε στο ΟΑΚΑ, μία εβδομάδα πριν, πως είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, βρίσκοντας απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που γέννησε το ματς.
Απόψε, ναι, θα παίξει ρόλο η καλή βραδιά του τερματοφύλακά σου, το πόσες φορές θα απειλήσεις, το αν θα είσαι αποτελεσματικός, το πόσο θα μπορέσεις να κρατήσεις την μπάλα για να αποσυμπιεστείς και άλλα τέτοια, ποδοσφαιρικής φύσης, ζητήματα. Πάνω από όλα, όμως, στις μεγάλες υπερβάσεις, χρειάζεσαι πίστη. Πνευματική ετοιμότητα. Γενναιότητα, σκληράδα μέσα στο παιχνίδι στις δύσκολες στιγμές. Ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί απόψε θα πρέπει να είναι αλύγιστος!
Και κάτι ακόμη: Όλα αυτά τα χρόνια, όσοι βρίσκονται δίπλα σε αυτή την ομάδα, έχοντας αναγνωρίσει τα δικά της μεγάλα λάθη, έχουν κι ένα... παράπονο. Ας το πούμε έτσι. Πως στα δύσκολα, στις κομβικές στιγμές, αυτή η ομάδα δεν έχει λίγη συγκυρία με το μέρος της, μικρές λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά. Απόψε ο θεός του ποδοσφαίρου, μάλλον του χρωστά κάτι. Μακάρι να του το δώσει...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
Από τότε που θυμάται την ύπαρξή του o Νίκος Αθανασίου, λατρεύει τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Τριφυλλιού στο δεύτερο σπίτι του, στο μεγαλύτερο επαγγελματικό όνειρο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, στο Gazzetta.gr και ενώ είχε προηγηθεί η Αθλητική Ηχώ, το Κανάλι 1(90.4) και ένα πέρασμα από το Leoforos.gr. Στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησε ποτέ με την ίδια αγάπη και αφοσίωση να παίζει Football Manager, να ακούει όλων των ειδών τις μουσικές ακόμη και αν μέσα σε δέκα λεπτά μπορεί να συνυπάρξουν ο Μητροπάνος με τον Hoyem και ο Αργυρός με τους Active Member, να θεωρεί ομορφότερο μέρος στο πλανήτη το Αίας Κλαμπ και να μην μπορεί με τίποτα και για κανέναν λόγο να παρακολουθήσει αγώνες από τα μπουθ της Λεωφόρου, βρίσκοντας πάντα εναλλακτικές για να συνδυάζει τη δουλειά με την... τρέλα. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνει, αναλύει και παρατηρεί το αγαπημένο του σπορ μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων management, ανάλυσης, τακτικής και scouting, τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσε ποτέ να κάνει στον εαυτό του σε σχέση με το ποδόσφαιρο.