Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο όριο καρτών κι εφόσον το τριφύλλι αποκλείσει την Μπέτις θα χάσουν τον πρώτο προημιτελικό με τη Μπράγκα.

Ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης έχει μία μεγάλη πρόκληση. Να επιστρέψει σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2003.

Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της δυνατής Μπέτις. Να υπερασπιστεί τη νίκη του με 1-0 στο ΟΑΚΑ και να πανηγυρίσει την πρόκριση. Ο Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει, παράλληλα, ότι τρεις ποδοσφαιριστές του είναι στο όριο καρτών κι αν δεχθούν μία στο «La Cartuja», τότε θα πρέπει να λείψουν στο επόμενο ματς.

Αυτοί είναι οι Ίνγκασον, Καλάμπρια που έχουν δύο κίτρινες και ο Σιώπης που έχει τέσσερις. Στις τρεις η ποινή είναι μία αγωνιστική και η ίδια εφόσον κάποιος έχει 5 ή 7 κίτρινες σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να περάσει τη Μπέτις, τότε όποιος δεχθεί κίτρινη κάρτα από τους τρεις ποδοσφαιριστές θα λείψει στον πρώτο αγώνα με τη Μπράγκα εκτός έδρας και θα είναι φυσικά διαθέσιμος για τη ρεβάνς. Φυσικά σε μία τόσο μεγάλη μάχη, μία κάρτα είναι το τελευταίο που μπορεί να σκεφτεί ένας παίκτης σε μία κρίσιμη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί και καταφέρει να μην χάσει παίκτη για τη συνέχεια θα είναι το ιδανικό.

Αν όλα κυλήσουν ευχάριστα στη Σεβίλλη και ο Παναθηναϊκός βρεθεί στα προημιτελικά, να θυμίσουμε ότι ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα των Πορτογάλων, τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου και η ρεβάνς στο ΟΑΚΑ (πιθανότατα) ή τη Λεωφόρο στις 16 του επόμενου μήνα.



