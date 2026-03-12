Ο αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού και πρωταθλητής Ευρώπης Τάκης Φύσσας θυμήθηκε τη μονομαχία με τον θρύλο της Μπέτις Χοακίν στο Euro 2004.

Στο περιθώριο του αγώνα Παναθηναϊκός - Μπέτις πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση που ξύπνησε αναμνήσεις από το παρελθόν.

Ο Τάκης Φύσσας το 2004 ήταν μέλος της χρυσής Εθνικής ομάδας. Αυτή που έγραψε ένα απίστευτο ποδοσφαιρικό έπος στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Στον δρόμο για την κατάκτηση του τίτλου, στη φάση των ομίλων, η γαλανόλευκη συνάντησε την Ισπανία.

Βασικό στέλεχος των αντιπάλων ήταν ο Χοακίν. Ένας αρτίστας της μπάλας. Ο 44χρονος παλαίμαχος Ισπανός άσος έκανε τεράστια καριέρα σε Βαλένθια, Μάλαγα, Φιορεντίνα, αλλά στη Μπέτις λατρεύτηκε. Στην ομάδα της Ανδαλουσίας ο τρομερός Χοακίν είχε 498 ματς με 66 γκολ και 68 ασίστ.

Ο Χοακίν είναι πλέον μέλος της Μπέτις και ήρθε με την αποστολή στην Αθήνα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, συναντήθηκαν με τον Φύσσα. Ο αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού υποδέχθηκε με μία αγκαλιά τον Χοακίν και τα είπαν οι δύο άνδρες για πολλή ώρα.

Η αλήθεια είναι αν κάποιος παίκτης ταλαιπώρησε τον Φύσσα όσο κανείς άλλος στην καριέρα του, αυτός ασφαλώς είναι ο Χοακίν. Σ' εκείνο το 2004 ο αριστερός μπακ Φύσσας έπρεπε να ανακόψει τον δεξιό εξτρέμ της Ισπανίας Χοακίν. Ο τελευταίος έδωσε ρεσιτάλ, ο Φύσσας ζορίστηκε πολύ, αλλά η Ελλάδα πήρε το 1-1, προχώρησε κι έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου.

Λίγο πριν συμπληρωθούν 22 χρόνια από το έπος Φύσσας και Χοακίν είχαν την ευκαιρία με αφορμή το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις να τα πουν ξανά και βέβαια το έπραξαν σε εξαιρετικό κλίμα.