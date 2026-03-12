Παναθηναϊκός - Μπέτις: Καλυμμένα καθίσματα και γερανοί στο ΟΑΚΑ
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Europa League. Οι Πράσινοι θέλουν να κάνουν στο ΟΑΚΑ το βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, καθώς ακολουθεί και η ρεβάνς στη Σεβίλλη.
Το Ολυμπιακό Στάδιο σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό ματς δεν κατάφερε να φιλοξενήσει όλο τον κόσμο του Τριφυλλιού, μιας και τα έργα συντήρησης τα οποία ξεκίνησαν λίγο μετά το ξεκίνημα της σεζόν είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Οι μισές κερκίδες του γηπέδου παραμένουν κλειστές, με τους γερανούς να βρίσκονται μπροστά από τις άδειες εξέδρες.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
Σταθερή εικόνα στο ΟΑΚΑ οι γερανοί και οι άδειες εξέδρες#paofc pic.twitter.com/8MCSzRc9Zd— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.