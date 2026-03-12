Τα έργα στο ΟΑΚΑ συνεχίζονται με τις μισές κερκίδες του γηπέδου να είναι κλειστές λίγο πριν τη σέντρα του Παναθηναϊκός - Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Europa League. Οι Πράσινοι θέλουν να κάνουν στο ΟΑΚΑ το βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, καθώς ακολουθεί και η ρεβάνς στη Σεβίλλη.

Το Ολυμπιακό Στάδιο σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό ματς δεν κατάφερε να φιλοξενήσει όλο τον κόσμο του Τριφυλλιού, μιας και τα έργα συντήρησης τα οποία ξεκίνησαν λίγο μετά το ξεκίνημα της σεζόν είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Οι μισές κερκίδες του γηπέδου παραμένουν κλειστές, με τους γερανούς να βρίσκονται μπροστά από τις άδειες εξέδρες.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta