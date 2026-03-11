Παίκτες της Μπέτις στο παρελθόν διηγήθηκαν μία απίστευτη ιστορία που έζησαν σε ένα σπίτι στη Σεβίλλη.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος ν' αντιμετωπίσει τη Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League. Στην Ισπανία, ωστόσο, ήρθε στο προσκήνιο μία απίστευτη ιστορία που έζησαν στο παρελθόν παίκτες της ισπανικής ομάδας. Διηγήθηκαν οι ίδιοι τα όσα έζησαν σε ένα σπίτι στην ανατολική πλευρά της Σεβίλλης με αποτέλεσμα να το χαρακτηρίσουν στοιχειωμένο!

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Χοσέ Μανουέλ Γκαρθία Μπαουτίστα έγραψε για τα όσα διηγήθηκαν οι παίκτες της Μπέτις εκείνη την εποχή: «Ένα ανησυχητικό περιστατικό που βίωσαν οι παίκτες της Ρεάλ Μπέτις σε ένα σπίτι στην Ανατολική Σεβίλλη, το οποίο συνεχίζει να προκαλεί φόβο περισσότερο από δύο δεκαετίες αργότερα.

Ο Ενρίκε Ολιβάρες , αθλητικός δημοσιογράφος του Radio Nacional de España, που ειδικεύεται στην αθλητική σκηνή της Σεβίλλης, μοιράστηκε μία ιστορία που αφηγούνται πολλοί επαγγελματίες του ποδοσφαίρου στη χώρα μας.

Ενώ βρισκόμουν στο γραφείο σύνταξης του RNE στη Σεβίλλη, μου είπε ότι ήθελε να μιλήσει μαζί μου, έχοντας ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα στο τηλέφωνο. Το εν λόγω άτομο είναι ο Χουανίτο, πρώην παίκτης της Ρεάλ Μπέτις και της Ατλέτικο Μαδρίτης, μέλος της εθνικής Ισπανίας, ο οποίος με τους συμπαίκτες του Πίντο, Πάμπλο Νίνιο, Ρόμπλες και Πέδρο Κουρτίδο, έζησαν μια τρομακτική εμπειρία σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στην περιοχή Θιουδάδ Μπλάνκα της ανατολικής Σεβίλλης , όταν έπαιζαν για την Μπέτις.

Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 κι αυτό που ξεκίνησε ως προσωρινή στέγαση για αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές κατέληξε σε μια τρομακτική δοκιμασία που, με το πέρασμα του χρόνου, προσπάθησαν να ξεχάσουν. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Χουανίτο, μιλώντας στο τηλέφωνο για την προσωπική του εμπειρία, αυτή η ομάδα φίλων και παικτών άρχισε να βιώνει μια σειρά από ανεξήγητα φαινόμενα, όπως καθρέφτες που έδειχναν σπασμένοι, φώτα που άναβαν και έσβηναν μόνα τους, πόρτες που ακούγονταν σαν τις γρατζουνάει κάποιος, θόρυβοι χωρίς εμφανή πηγή και μια συνεχή αίσθηση στοιχειωμένου, που καθιστούσε αδύνατο να κοιμηθούν ή να ξεκουραστούν σωστά.

Τις πρώτες μέρες οι ποδοσφαιριστές προσπάθησαν να παραμείνουν ήρεμοι. Πίστευαν ότι επρόκειτο απλώς για συμπτώσεις, ηλεκτρικές βλάβες ή ακόμα και για την ίδια τη δομή του σπιτιού, πάντα επιδιώκοντας μια λογική εξήγηση. Αλλά η συχνότητα και η ένταση των γεγονότων αυξήθηκαν. «Ήταν ασταμάτητα», θυμήθηκε ο Χουανίτο. Ένας προς έναν, οι παίκτες άρχισαν να φοβούνται μήπως μείνουν μόνοι στο σπίτι και σύντομα τα αστεία μετατράπηκαν σε φόβο για το ίδιο το σπίτι.

Ανήσυχοι, αποφάσισαν να ρωτήσουν τους γείτονες αν γνώριζαν κάτι για το παρελθόν του κτιρίου. Κανείς δεν μπορούσε να δώσει μια εξήγηση. Ούτε ιστορίες για προηγούμενες τραγωδίες, ούτε φήμες για παράξενα περιστατικά. Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά επεισόδια συνέβη όταν ο πατέρας του Πέδρο Κουρτίδο, γνωστός για τον σκεπτικισμό του, κλήθηκε στο σπίτι για να ερευνήσει. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, δεν συνέβη τίποτα ασυνήθιστο. Καθώς έφευγαν, οι παίκτες έσβησαν τα φώτα πριν κλείσουν την πόρτα. Όταν γύρισαν από τον δρόμο, όλα τα φώτα μέσα ήταν ξανά αναμμένα, μια λεπτομέρεια που τους ενόχλησε βαθιά όλους.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν, επιστρέφοντας, βρήκαν τα παράθυρα ορθάνοιχτα , τους πίνακες κατεστραμμένους και μια «αφόρητη ατμόσφαιρα που μας ανάγκασε να φύγουμε από το σπίτι».

Τα γεγονότα, που αργότερα περιγράφονται στο βιβλίο Sevilla Terrorífica 2 (Σαμαρκάντα 2024), εξακολουθούν ν' αποτελούν θέμα συζήτησης μεταξύ όσων μελετούν παραφυσικά φαινόμενα στην Ανδαλουσία. Ο Χουανίτο υποστήριξε ότι αυτό που βίωσε σε εκείνο το σπίτι ήταν «μία από τις πιο τρομακτικές και παράξενες εμπειρίες» της ζωής του. Εξήγησε ότι η συμβίωση στο σπίτι έγινε αφόρητη καθώς ο φόβος κατέλαβε την ομάδα και η μόνη λύση ήταν να φύγουν.

Το επεισόδιο, που πολλοί χαρακτηρίζουν ως «το στοιχειωμένο σπίτι των παικτών της Μπέτις», δεν είναι μια ποδοσφαιρική ιστορία, είναι μια μαρτυρία εμπειριών με το ανεξήγητο.

Αυτό το είδος παραφυσικού φαινομένου παρουσιάζει κοινά στοιχεία με ανάλογα επεισόδια σε άλλα μέρη όπου μια σειρά από παράξενα γεγονότα εκδηλώνονται σε μια ομάδα που απέχει πολύ από το να θέλει να βιώσει ανεξήγητες φυσικές εκδηλώσεις και που, φυσικά, πολλοί ήταν σκεπτικοί πριν τα βιώσουν όλα.

Το μυστήριο της Θιουδάδ Μπλάνκα παραμένει άλυτο. Το σπίτι, του οποίου η ακριβής τοποθεσία είναι γνωστή σε λίγους σήμερα, εξακολουθεί να αποτελεί πηγή περιέργειας για τους λάτρεις του αποκρυφισμού που προσπαθούν να εντοπίσουν πού βρίσκεται. Μερικοί γείτονες αναφέρουν ότι το ακίνητο ανακαινίστηκε και πουλήθηκε λίγο καιρό αργότερα, αν και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν οι νέοι ενοικιαστές βίωσαν ή βιώνουν κάτι παρόμοιο».



