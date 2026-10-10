Οι δηλώσεις του Στέφαν ντε Φράι για τη μάχη του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Ο Στέφαν ντε Φράι στα 34 του χρόνια έχει γευτεί τα ντέρμπι με το κουτάλι. Ο Ολλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού μετά την Ολλανδία και την Ιταλία, θα ζήσει κι ένα ελληνικό clasico στην έδρα του Ολυμπιακού.

Ο Ντε Φράι με δηλώσεις του στο Magenta TV και στο πλαίσιο της εκπομπής Sportshow στάθηκε στην ποιότητα και στον νέο τεχνικό που έχει ο Ολυμπιακός, αλλά επισήμανε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση και θα επιδιώξει να πάρει το τρίποντο στην έδρα των Πειραιωτών. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντε Φράι:

«Η εμπειρία είναι κάτι χρήσιμο, όχι μόνο σε τέτοια παιχνίδια, αλλά γενικότερα. Μέσα στη χρονιά γνωρίζεις, μαθαίνεις πώς να φερθείς σε διάφορες καταστάσεις. Είναι αλήθεια, έχω αγωνιστεί σε κάποια πολύ ωραία ντέρμπι, αλλά και αυτό θα είναι πολύ καλό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το παιχνίδι της Κυριακής.

Σίγουρα θα υπάρχει πολύ πάθος. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έστω κι αν δεν ξεκίνησαν όπως θα ήθελαν. Είναι μια καλή ομάδα, άλλαξαν τον προπονητή τους ο οποίος τους φέρνει νέα ενέργεια και θα έχουν μεγάλο κίνητρο, προκειμένου να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα εντός έδρας. Όμως έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση, έχουμε κάνει σπουδαίο ξεκίνημα και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Θα είναι λοιπόν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και περιμένουμε πως και πως ν’ αγωνιστούμε».