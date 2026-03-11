Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε τρομερή φόρμα»

Ο πρόεδρος της Μπέτις ταξίδεψε στην Αθήνα μαζί με την αποστολή των παικτών και μίλησε για την δυσκολία των αγώνων που θα δώσει η ομάδα του εναντίον του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο (12/03) στο ΟΑΚΑ τη Μπέτις στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των «16» του Europa League με στόχο να διεκδικήσει τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι «βερδιμπλάνκος» ταξίδεψαν σήμερα το πρωί για την Αθήνα, με αρκετές απουσίες, αλλά και με μία σημαντική παρουσία, εκείνη του προέδρου του συλλόγου, Άνχελ Χάρο, ο οποίος θέλησε να συνοδέψει την αποστολή, ενόψει του απαιτητικού παιχνιδιού κόντρα στο «τριφύλλι».

Πριν την αναχώρηση της ομάδας, ο ισχυρός άνδρας των Ανδαλουσιανών παραχώρησε δηλώσεις στα ισπανικά μέσα, όπου μίλησε εκτός των άλλων για την κομβική σημασία της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται αυτή την στιγμή το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Άνχελ Χάρο:

Για την φόρμα της ομάδας του στο πρωτάθλημα

«Ευτυχώς, τώρα οι ισοπαλίες σημαίνουν έναν αγώνα εναντίον των αιώνιων αντιπάλων μας, και αυτό είναι θετικό. Καταλαβαίνω την απογοήτευση για το ντέρμπι. Είμαι και εγώ ο ίδιος απογοητευμένος επειδή θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει ένα πειστικό αποτέλεσμα μετά από αυτό το πρώτο ημίχρονο. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Υπάρχουν πάντα σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά η ομάδα ανακάμπτει. Είναι πολύ πρόθυμοι και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

Για την κρίσιμη εβδομάδα που έχει μπροστά της η Μπέτις

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική εβδομάδα, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, επειδή τελικά είτε προκρίνεσαι είτε όχι, αλλά και στη La Liga λόγω του αγώνα της Κυριακής. Η Θέλτα Βίγκο είναι ένας αντίπαλος που μάχεται για την πέμπτη θέση».

Για την κομβική σημασία της αναμέτρησης απέναντι στον Παναθηναϊκό

«Ήμασταν τυχεροί που πήραμε την πιο εύκολη πλευρά της κλήρωσης, αλλά αυτή τη στιγμή παίζουμε εναντίον μιας ομάδας του Παναθηναϊκού που βρίσκεται σε καλή φόρμα. Τα στατιστικά δείχνουν ότι δεν έχει χάσει τα τελευταία επτά παιχνίδια της και έχει κερδίσει τέσσερα στη σειρά στην έδρα της. Δεν πιστεύουμε ότι θα είναι εύκολο, αλλά στα χαρτιά, η Μπέτις έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα σπουδαίο τουρνουά».

Για τα επεισόδια στη Χετάφε

«Οτιδήποτε περιλαμβάνει βία, απειλές ή καταστάσεις όπου ένας πατέρας και ένας γιος δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ειρηνικά έναν αγώνα είναι λυπηρό».

Για τον Πελεγκρίνι

«Ρήτρα αποδέσμευσης; Δεν υπάρχει, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που έχουμε είναι μια πολύ ρευστή σχέση με τον Μανουέλ. Αν ποτέ προκύψουν συνθήκες που θα τον κάνουν να θέλει να φύγει, θα μιλήσουμε ήρεμα. Αλλά πρόσφατα ανανεώσαμε το συμβόλαιό του και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο τραπέζι. Μια συζήτηση για τον Πελεγκρίνι εντός του συλλόγου; Αν κατανοήσουμε με τον όρο «οι άνθρωποι εντός του συλλόγου» αυτούς που παίρνουν την απόφαση, τότε όχι. Ο καθένας έχει τη γνώμη του και είναι φυσιολογικό να έχει αμφιβολίες όταν χάνεις έναν αγώνα. Οι οπαδοί έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους».