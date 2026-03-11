Ξεκάθαρος Ταμπόρδα για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό: «Ήμουν σίγουρος για τον εαυτό μου, πάντα ήμουν»

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα μίλησε για την προσαρμογή του στον Παναθηναϊκό και το παιχνίδι με την Μπέτις.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, πριν το παιχνίδι με την Μπέτις για τους «16» του Europa League, την Πέμπτη το βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Ο Αργεντίνος μέσος μίλησε αρχικά για την δύσκολη περίοδο λέγοντας: «Ήξερα ότι πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο σύλλογο με σημαντικούς στόχους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ήξερα πως θα είναι δύσκολη η προσαρμογή. Ήμουν σίγουρος για τον εαυτό μου, πάντοτε ήμουν έτοιμος. Είμαι αισιόδοξος πως θα έχουμε ένα καλό αποτελέσματα. Είμαι σίγουρος πως να συνεχίσουμε όπως πάμε, θα τα καταφέρουμε και αύριο».

Μάλιστα, σε ερώτηση για την προσαρμογή του, είπε: «Όχι δεν υπάρχει περισσότερη ένταση. Αυτή υπάρχει παντού σε κάθε πρωτάθλημα και κάθε διοργάνωση. Ο κάθε παίκτης είναι φτιαγμένος για να κερδίζει τιμώντας τη φανέλα που φοράει. Όταν έφτασα αλλάξαμε αρκετούς προπονητές και αυτό καθυστερήσε την προσαρμογή μου. Όμως από την πρώτη στιγμή εγώ ήμουν έτοιμος να παίξει και αυτό θα εξακολουθώ να κάνω. Ο σύλλογος μου έδωσε τα πάντα για να μπορέσω να προσαρμοστώ όσο γίνεται πιο γρήγορα».

Τέλος αναφορικά με το αυριανό παιχνιδι με την Μπέτις, τόνισε: «Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη η χαρά και όπως είπαν και πριν η ομάδα κερδίζει αυτοπεποίθηση μέσα από τα αποτελέσματα τα οποία μας βοηθούν. Εργαζόμαστε σταθερά για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Έχουμε τα κατάλληλα όπλα για να το καταφέρουμε. Θεωρώ πως τα πάμε και δεν πρέπει να αποκλείσουμε από τον κόσμο που έχουμε χαράξει».