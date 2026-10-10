Η Μπόρατς διεύρυνε το σερί νικών στη Βοσνία, καθώς επικράτησε 2-0 επί της BSK Μπάνια Λούκα κι ανέβηκε μόνη στην κορυφή πριν από το ραντεβού με τον Παναθηναϊκό.

Νίκη κορυφής για τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα, η οποία πήρε το τοπικό ντέρμπι με 2-0 απέναντι στη BSK Μπάνια Λούκα και πάτησε στην κορυφή του πρωταθλήματος Βοσνίας, λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι στην Αθήνα για την πρεμιέρα του Conference League απέναντι στον Παναθηναϊκό (15/10).

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, όμως απέτυχαν να βρουν δίχτυα στο πρώτο μέρος που ολοκληρώθηκε σε ισορροπία χωρίς γκολ. Στο 54΄ο Γιούρισιτς έλυσε τελικά τον γόρδιο δεσμό για το 1-0, προτού ο Ντέκετ κλειδώσει το τρίποντο στο 78΄, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του.

Κάπως έτσι, η Μπόρατς έφτασε τις τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα που την ανέβασαν προσωρινά στην πρώτη θέση και στο -1 με ματς περισσότερο από τη δεύτερη Ζρίνσκι, κι έδειξε να βρίσκεται σε καλή φόρμα πριν από την κόντρα απέναντι στο Τριφύλλι.

Μπόρατς Μπάνια Λούκα: Γιούρκας, Ερέρα, Χίρος, Μάιερς, Μίλακ (61΄Σάβιτς), Ογκρίνετς, Σανισάνιν, Ρόγκουλιτς (61΄Ντέκετ), Ρόγκαν, Γιούρισιτς (79΄Πέριτς), Βούκοβιτς (61΄Σίγιαριτς)