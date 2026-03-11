Ο Μπενίτεθ έχει το know how κόντρα στην Μπέτις: Το επιβλητικό 5-0 και το σερί
Ο Ράφα Μπενίτεθ πρόκειται να τεθεί αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μπέτις για 17η φορά στην καριέρα του, τώρα ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο 65χρονος τεχνικός έχει καταφέρει να «χτίσει» μια καλή παράδοση κόντρα στους Βερδιμπλάνκος, κάτι που σίγουρα εμπνέει στον ίδιο και στους παίκτες του αισιοδοξία εν όψει της κρίσιμης αναμέτρησης για τους «16» του Europa League (12/3).
Ο απολογισμός του Μπενίτεθ κόντρα στην ομάδα από τη Σεβίλλη είναι εντυπωσιακός, καθώς ο ίδιος μετρά 9 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Το παρελθόν του μάλιστα με τη συγκεκριμένη ομάδα ξεκίνησε πριν τρεις δεκαετίες, με δύο διαδοχικές ήττες στα δύο πρώτα ματς.
Σήμερα, ο Ισπανός κόουτς διανύει ένα νικηφόρο σερί δύο αγώνων απέναντι στην Μπέτις, με το πιο πρόσφατο θετικό του αποτέλεσμα να είναι αυτό με τη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος» (2-1) τον Ιανουάριο του 2024. Παράλληλα, πριν από δέκα χρόνια, ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, ο ίδιος είχε πραγματοποιήσει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στον πάγκο της Βασίλισσας «διαλύοντας» τότε με 5-0 τους Βερδιμπλάνκος μέσα στο «Μπερναμπέου».
Αυτό το ματς ήταν η αφετηρία του για ένα σερί πέντε νικών και 14 αγώνων χωρίς ήττα στους Μερένγκες, μέχρι η ομάδα να «λυγίσει» τελικά από τη Σεβίλλη με 3-2, τον Νοέμβριο του 2015.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα του Μπενίτεθ επί της Μπέτις
- 3/01/2024: Θέλτα – Μπέτις 2-1
- 29/08/2015: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις 5-0
- 23/11/2005: Λίβερπουλ – Μπέτις 0-0
- 13/09/2005: Μπέτις – Λίβερπουλ 1-2
- 2/05/2004: Βαλένθια – Μπέτις 2-0
- 14/12/2003: Μπέτις – Βαλένθια 0-1
- 5/04/2003: Μπέτις – Βαλένθια 2-0
- 9/11/2002: Βαλένθια – Μπέτις 1-1
- 11/05/2002: Βαλένθια – Μπέτις 2-0
- 6/01/2002: Μπέτις – Βαλένθια 1-3
- 18/03/2001: Μπέτις – Τενερίφη 0-2
- 21/10/2000: Τενερίφη – Μπέτις 0-1
- 20/02/1999: Εξτρεμαδούρα – Μπέτις 2-1
- 26/09/1998: Μπέτις – Εξτρεμαδούρα 1-1
- 13/01/1996: Μπέτις – Βαγιαδολίδ 3-0
- 19/12/1993: Ρεάλ Μαδρίτης Β' – Μπέτις 0-1
