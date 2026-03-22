Μπενίτεθ: «Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα Play Offs»

Με νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός. Ο τεχνικός των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου μετά το 2-1 ανέφερε τα εξής:

Τι σας άρεσε και τι όχι από αυτό το παιχνίδι; Με τι στόχο μπαίνει ο Παναθηναϊκός στα Play-Offs;

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, τον οποίον τον χάσαμε στο δεύτερο μέρος. Πρέπει να έχουμε την κατοχή και να δημιουργούμε ευκαιρίες, κάτι που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο αλλά όχι στο δεύτερο. Χάσαμε την κατοχή της μπάλας και δυσκολευτήκαμε, θα έπρεπε να τα έχουμε καταφέρει καλύτερα.

Όσον αφορά τα Play-Offs, όταν ήρθαμε ήμασταν αρκετά μακριά από αυτά. Το να μπούμε ήταν εκείνη την στιγμή ο ρεαλιστικός στόχος, ο οποίος επετεύχθη. Αυτή την στιγμή, με την βαθμολογική διαφορά που υπάρχει από τους άλλους 3, πρέπει να συγκεντρωνόμαστε σε ένα παιχνίδι την φορά. Αν βλέπεις μακροπρόθεσμα την διαφορά χάνεις ενέργεια, χάνεις την συγκέντρωση. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να κοιτάμε το κάθε παιχίδι και στο τέλος θα δούμε».

Πόσο δύσκολη ήταν η προετοιμασία για το σημερινό παιχνίδι; Η ομάδα γύρισε την Παρασκευή το μεσημέρι από την Ισπανία, έκανε μια προπόνηση και έφυγε για Τρίπολη, εν μέσω νέων τραυματισμών. Στα Play Offs περιμένουν όλοι τον Παναθηναϊκό ως τον παράγοντα που μπορεί να κρίνει τον τίτλο. Είναι αυτό κάτι που δυσχειραίνει το έργο σας;

«Θα επαναλάβω κάτι που είπα στο παρελθόν. Είναι πολύ δύσκολο να προετοιμάσεις την ομάδα με ματς ανά 3 ημέρες. Προσπαθούμε στις προπονήσεις να επαναλάβουμε πολλές φορές κάποιους αυτοματισμούς, ώστε να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι τέτοιο προσπαθήσαμε να κάνουμε και για τον αποψινό αγώνα.

Όσον αφορά τα Play Offs, εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό που έχει λεχθεί για εμάς είναι κάτι καλό, γιατί σημαίνει ότι θα κερδίζουμε παιχνίδια. Ελπίζουμε να πάρουμε όσο περισσότερες νίκες γίνεται, σε ένα φορμάτ που είναι περίεργο βάσει ημερομηνιών. Θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερο τους ποδοσφαιριστές, να είναι όλοι διαθέσιμοι και θα δούμε στο τέλος τι θα καταφέρουμε».

Είδαμε σήμερα γεμάτο το πέταλο των φιλοξενούμενων, παρά τον αποκλεισμό στην Ισπανία και την απόσταση από την κορυφή. Σας δίνει και εσάς προσωπικά έξτρα κίνητρο για να επαναφέρετε τον σύλλογο εκεί που ανήκει η στήριξη του κόσμου;

«Όταν ήρθα εδώ ήξερα πόσο καλοί είναι οι φίλαθλοι, οπότε δεν είναι έκπληξη. Οι φίλαθλοι αναγνωρίζουν το γεγονός ότι προσπαθούμε, ότι δίνουμε τα πάντα. Καταλαβαίνουν ότι γίνεται μια σωστή προσπάθεια για να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει, ακόμα κι όταν δεν κερδίζουμε. Καταλαβαίνω την πίκρα που υπάρχει μετά τον αποκλεισμό από την Μπέτις, μια ομάδα που έπαιξε πολύ καλά και έχει ένα μπάτζετ 250 εκατ. ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για αυτή την στήριξη. Την βλέπουμε σε κάθε αγώνα κι εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τους ευχαριστήσουμε».