Η UEFA όρισε τις δυο αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έμαθε την αντίπαλο του στους «16» του Europa League από την κλήρωση της Νιόν. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει δύσκολη αποστολή, καθώς θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Μπέτις σε διπλούς αγώνες.

Λίγες ώρες μετά την κλήρωση έγιναν γνωστές οι ώρες των δυο ματς του ζευγαριού. Το Τριφύλλι στο πρώτο παιχνίδι θα φιλοξενήσει τους Βερδιμπλάνκος στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου στις 19:45, ενώ η ρεβάνς της Ανδαλουσίας θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα, αλλά στις 22:00.

Εάν οι Πράσινοι προκριθούν θα αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Μπράγκα - Φερεντσβάρος.

H σχετική ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

«Στις 10.00 το βράδυ ώρα Ελλάδας το Τσέλιε-ΑΕΚ στη Σλοβενία στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 19 Μαρτίου στις 19.45!

Ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο ματς με την Μπέτις στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου στις 19.45 και τη ρεβάνς στην Ισπανία στις 19 Μαρτίου στις 10.00 το βράδυ ώρα Ελλάδας».

Οι ημέρες και ώρες των αγώνων του Παναθηναϊκού με την Μπέτις