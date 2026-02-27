Παναθηναϊκός-Μπέτις: Οι επαφές της Παρασκευής αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για ΟΑΚΑ

Νίκος Αθανασίου
Μετά τις επαφές που προέκυψαν την Παρασκευή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΟΑΚΑ δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε την ανατροπή στο θέμα με την έδρα του Τριφυλλιού στο παιχνίδι με την Μπέτις.

Την ώρα που η Λεωφόρος έμοιαζε και ήταν το απόλυτο φαβορί για να φιλοξενήσει το Παναθηναϊκός-Μπέτις, οι επαφές της Παρασκευής ανάμεσα στο Τριφύλλι και την διοίκηση του ΟΑΚΑ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο, να χρησιμοποιήσει η ΠΑΕ το στάδιο της Καλογρέζας στο πρώτο παιχνίδι με τους Ισπανούς για την φάση των 16 του Europa League.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει οριστικά η κατάσταση και δεν αποκλείεται το ΟΑΚΑ να είναι τελικό διαθέσιμο και τον Παναθηναϊκό να μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στην ιστορική του έδρα και το Ολυμπιακό στάδιο.

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει γνωστή η απόφαση του Τριφυλλιού.

