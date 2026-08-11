Ο Ντβάλι στο 87' ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός στο 87' έχασε το προβάδισμά του. Από πλάγιο του Μεντίνα, ο Φαν Ντρόνγκελεν πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω και ο Γεωργιανός στόπερ Ντβάλι, στο ύψος του πέναλτι έπιασε το δεξί πλασέ κι έκανε το 1-1.

Το γκολ της ΤΣΣΚΑ