ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Ο Ντβάλι ισοφάρισε στο 87' για τους Βούλγαρους
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Ο Ντβάλι στο 87' ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός στο 87' έχασε το προβάδισμά του. Από πλάγιο του Μεντίνα, ο Φαν Ντρόνγκελεν πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω και ο Γεωργιανός στόπερ Ντβάλι, στο ύψος του πέναλτι έπιασε το δεξί πλασέ κι έκανε το 1-1.
Το γκολ της ΤΣΣΚΑ
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