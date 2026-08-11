ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Ντέσερς η επιστροφή!
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Ο Ντέσερς ξανά σε επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού έπειτα από 8 μήνες.
Σίριλ Ντέσερς η επιστροφή. Ο Νιγηριανός φορ του Παναθηναϊκού ρίχτηκε στη μάχη στο 65' από τον Τζέικομπ Νίστρουπ, αντί του Ραστόντερ.
Ο Ντέσερς (31 ετών) τελευταία φορά σ' επίσημο ματς έπαιξε στις 14/12/25 στον εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο για το πρωτάθλημα στη Λεωφόρο, όπου είχε γκολ και κερδισμένο πέναλτι στη νίκη με 2-1.
Ο ικανός επιθετικός, λοιπόν, φόρεσε τη φανέλα του τριφυλλιού σε επίσημο αγώνα έπειτα από 240 μέρες.
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