ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς έκανε το 1-2!
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Ο Σίριλ Ντέσερς στο 94' έγραψε το 1-2 για τον Παναθηναϊκό!
Ο Σίριλ Ντέσερς γύρισε έπειτα από οκτώ μήνες και στο 94' πέτυχε το 1-2 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948.
Ο Γιάγκουσιτς από αριστερά πέρασε ωραία στον Κυριακόπουλο, αυτός σέντραρε γλυκά, ο Μαρίνοφ δεν κατάφερε να διώξει και ο Ντέσερς δεν συγχώρησε. Στόπαρε και σε άδεια εστία έγραψε το 1-2 για το τριφύλλι, προκαλώντας έξαλλους πανηγυρισμούς στον πάγκο, αλλά και στην πράσινη εξέδρα.
Το γκολ του Ντέσερς
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