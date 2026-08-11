Ο Σίριλ Ντέσερς στο 94' έγραψε το 1-2 για τον Παναθηναϊκό!

Ο Σίριλ Ντέσερς γύρισε έπειτα από οκτώ μήνες και στο 94' πέτυχε το 1-2 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Γιάγκουσιτς από αριστερά πέρασε ωραία στον Κυριακόπουλο, αυτός σέντραρε γλυκά, ο Μαρίνοφ δεν κατάφερε να διώξει και ο Ντέσερς δεν συγχώρησε. Στόπαρε και σε άδεια εστία έγραψε το 1-2 για το τριφύλλι, προκαλώντας έξαλλους πανηγυρισμούς στον πάγκο, αλλά και στην πράσινη εξέδρα.

Το γκολ του Ντέσερς