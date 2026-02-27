Ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού για τη φάση των «16» του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση της Νιόν.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τη φάση των «16» του Europa League και πλέον ο Παναθηναϊκός έμαθε το επόμενο ευρωπαϊκό του εμπόδιο. Η ομάδα του Ράφα Μπένιτεθ θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες την Μπέτις.

Οι Πράσινοι απέκλεισαν τη Βικτόρια Πλζεν και η κλήρωση τους έβγαλε στο «δρόμο» των Βερδιμπλάνκος, οι οποίοι τερμάτισαν στην 4η θέση της League Phase, με απολογισμό 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα, η οποία προήλθε σε ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Θυμίζουμε πως ο έτερος πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού ήταν η Μίντιλαντ.

Το πρώτο ματς θα γίνει στις 12 Μαρτίου, εντός έδρας για το Τριφύλλι, πιθανότατα στη Λεωφόρο και όχι στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς στην Ανδαλουσία μια εβδομάδα αργότερα (19/3).

Θυμίζουμε πως ίλα τα παιχνίδια των νοκ άουτ μεταδίδονται τηλεοπτικά από την Cosmote TV.