Παναθηναϊκός: Με Μπέτις στους «16» του Europa League
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τη φάση των «16» του Europa League και πλέον ο Παναθηναϊκός έμαθε το επόμενο ευρωπαϊκό του εμπόδιο. Η ομάδα του Ράφα Μπένιτεθ θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες την Μπέτις.
Οι Πράσινοι απέκλεισαν τη Βικτόρια Πλζεν και η κλήρωση τους έβγαλε στο «δρόμο» των Βερδιμπλάνκος, οι οποίοι τερμάτισαν στην 4η θέση της League Phase, με απολογισμό 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα, η οποία προήλθε σε ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Θυμίζουμε πως ο έτερος πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού ήταν η Μίντιλαντ.
Το πρώτο ματς θα γίνει στις 12 Μαρτίου, εντός έδρας για το Τριφύλλι, πιθανότατα στη Λεωφόρο και όχι στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς στην Ανδαλουσία μια εβδομάδα αργότερα (19/3).
Θυμίζουμε πως ίλα τα παιχνίδια των νοκ άουτ μεταδίδονται τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.