Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ θα βρει απέναντί του την Μπέτις του Μανουέλ Πελεγκρίνι, ο οποίος τα πάει καλά απέναντι σε αμφότερους.

Η Μπέτις θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη φάση των «16» του Europa League, με τους Πράσινους να έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πρόκληση απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της φετινής La Liga.

Μια ομάδα που γνωρίζει καλά ο Ράφα Μπενίτεθ, που έχει εξαιρετική παράδοση απέναντι στους Βερδιμπλάνκος, κάτι βέβαια που δεν ισχύει όσον αφορά στις συναντήσεις του με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι. Ο Ισπανός και ο Χιλιανός έχουν κοντραριστεί τέσσερις φορές, ο μεν με Νιούκαστλ και Θέλτα και ο δε με Μάντσεστερ Σίτι, Γουέστ Χαμ και Μπέτις, με τον απολογισμό να είναι δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα για τον Πελεγκρίνι.

Μάλιστα, ο πολύπειρος τεχνικός έχει ακόμα καλύτερη παράδοση απέναντι στο Τριφύλλι, το οποίο έχει αντιμετωπίσει τέσσερις φορές και είναι αήττητος εναντίον του, μετρώντας μάλιστα 2/2 προκρίσεις. Η πρώτη ήταν στα νοκ άουτ του Champions League της σεζόν 2008/09, όταν η Βιγιαρεάλ απέκλεισε την ελληνική ομάδα με μία νίκη (2-1 εκτός έδρας) και μία ισοπαλία (1-1 εντός έδρας).

Περίπου 3,5 χρόνια αργότερα, ο Πελεγκρίνι βρισκόταν στον πάγκο της Μάλαγα και με το 2-0 στην Ισπανία και το 0-0 στην Αθήνα, οδήγησε την ομάδα του για πρώτη φορά στην ιστορία της στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εκεί όπου θα έφτανε αργότερα έως την οκτάδα. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο 72χρονος προπονητής έχει επίσης μία νίκη (2-1 εκτός έδρας) ενάντια στην ΑΕΚ με τη Βιγιαρεάλ το 2007, για το Κύπελλο UEFA. Τότε που στον πάγκο της Ένωσης βρισκόταν ο θρύλος της Μπέτις, Λορένθο Σέρα Φερέρ!