Παναθηναϊκός: «Η Βίλεμ πλησιάζει τον Βιλένα»

Δημοσιεύματα από Ολλανδία αναφέρουν πως η Βίλεμ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση απόκτησης του Τόνι Βιλένα που δεν βρίσκεται στα πλάνα του Παναθηναϊκού.

Το ότι ο Τόνι Βιλένα είναι εκτός πλάνων του Παναθηναϊκού είναι κάτι που γνωρίζουν άπαντες, απλά ο παίκτης έμενε στην ομάδα καθώς έχει συμβόλαιο. Λέμε έμενε γιατί όπως αναφέρουν και Ολλανδοί είναι στο πλάνο της Βίλεμ και δεν είναι απίθανο να επιστρέψει στην πατρίδα του για να συνεχίσει την καριέρα του.

Συγκεκριμένα οι δημοσιογράφοι Τιμ βαν Ντάιν και Ρομπ Άαρτς αναφέρουν ότι είναι κοντά στο να γίνει αυτή η μεταγραφή, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως στις αρχές του καλοκαιριού είχε γραφτεί για ενδιαφέρον της Καμπούρ χωρίς ωστόσο να υπάρξει θετική κατάληξη.

Το συμβόλαιο του 31χρονου μεσοεπιθετικού με τον Παναθηναϊκό λήγει το 2027, ενώ όσον αφορά την Βίλεμ δεν έχει ξεκινήσει και με τον καλύτερο τρόπο στο πρωτάθλημα μετρώντας δύο ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές και είναι στην 16η θέση.