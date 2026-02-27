Το Gazzetta ξεψαχνίζει το παρελθόν, λίγο αφότου Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους σε Europa & Conference League αντίστοιχα.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είναι οι δύο ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη, με αμφότερους να μαθαίνουν σήμερα τι τους περιμένει στη φάση των «16» σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Η μεν ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει μπροστά της την πρόκληση απέναντι στην Μπέτις του Μανουέλ Πελεγκρίνι, ενώ εκείνη του Μάρκο Νίκολιτς έχει την ευκαιρία για τη ρεβάνς απέναντι στην Τσέλιε, μετά την ήττα της στη league phase.

Μπενίτεθ και... Λουίς Γκαρθία

Για τους Πράσινους, αυτό θα είναι το πρώτο αντάμωμα με τους Βερδιμπλάνκος, παρότι έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές στο παρελθόν ομάδες από την Ισπανία. Συγκεκριμένα, έχουν αναμετρηθεί με άλλους έντεκα συλλόγους από τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, συνεπώς κόντρα στους Σεβιγιάνους θα φτάσουν την... ντουζίνα! Η συνολική παράδοση είναι τέσσερις νίκες, οκτώ ισοπαλίες και 21 ήττες, με το Τριφύλλι να έχει παίξει με Μπαρτσελόνα (6), Βιγιαρεάλ (4), Αθλέτικ Μπιλμπάο (4), Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (4), Ατλέτικο Μαδρίτης (3), Μαγιόρκα (2), Σεβίλλη (2), Ρεάλ Μαδρίτης (2), Θέλτα (2), Βαλένθια (2) και Μάλαγα (2).

Ο Ράφα Μπενίτεθ από την άλλη, γνωρίζει, αναμενόμενα, πολύ καλά την Μπέτις, την οποία έχει αντιμετωπίσει 16 φορές κατά τη διάρκεια της σπουδαίες του καριέρας, ως προπονητής των Θέλτα, Ρεάλ Μαδρίτης (Α' και Β' ομάδα), Λίβερπουλ, Βαλένθια, Τενερίφης, Βαγιαδολίδ και... Εξτρεμαδούρα! Ο απολογισμός του έμπειρου τεχνικού είναι εξαιρετικός, καθώς έχει να επιδείξει εννέα νίκες, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, οι δύο εκ των οποίων ήρθαν τη δεκαετία του '90.

Από όλες αυτές τις αναμετρήσεις, μονάχα δύο είχαν έρθει σε διεθνή διοργάνωση, με τον Μπεβίτεθ να αντιμετωπίζει την Μπέτις με τη Λίβερπουλ στους ομίλους του Champions League της σεζόν 2005/06, όταν οι Reds είχαν περάσει από τρεις προκριματικούς γύρους για να φτάσουν ως εκεί παρότι κάτοχοι του τροπαίου (!) και είχαν παίξει επίσης με την Τσέλσι στο γκρουπ, κάτι που συνέβη για πρώτη και τελευταία φορά. Η Μπέτις είχε αποσπάσει λευκή ισοπαλία στο Άνφιλντ, ενώ οι Άγγλοι είχαν επικρατήσει 2-1 στη Σεβίλλη, τον Σισέ βασικό και τους Σιναμά-Πονγκόλ και Λουίς Γκαρθία (που αργότερα πέρασε και από τον Παναθηναϊκό) να σκοράρουν.

Ώρα για ρεβάνς

Για την ΑΕΚ, το εμπόδιο φαντάζει σαφώς πιο χαμηλό, αν και νωρίτερα μέσα στη σεζόν η Τσέλιε έκανε τη ζημιά στην Ένωση νικώντας τη 3-1 στη league phase. Έκτοτε βέβαια, έχουν αλλάξει πολλά, με τον προπονητή, Άλμπερτ Ριέρα, να αποχωρεί για να αναλάβει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και τον... δήμιο των Κιτρινόμαυρων στο ματς εκείνο, Φράνκο Κοβάτσεβιτς, να πηγαίνει στη Φερεντσβάρος.

Αυτή ήταν και η μοναδική, μέχρι τώρα, ήττα της ΑΕΚ απέναντι σε σύλλογο από τη Σλοβενία, καθώς από εκεί και πέρα, έχει να επιδείξει τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες απέναντι σε Ολίμπια Λιουμπλιάνας (4) και Γκόριτσα (2). Για τον Μάρκο Νίκολιτς, η παράδοση ενάντια στον συγκεκριμένο αντίπαλο είναι επίσης μικρή, με την ήττα του Σεπτεμβρίου και ένα 0-0 το 2016, όταν είχε διατελέσει για μικρό χρονικό διάστημα προπονητή της Ολίμπια, αποτελώντας παρελθόν μετά από υπόθεση χρήσης ρατσιστικής έκφρασης για ποδοσφαιριστή του.