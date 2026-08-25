Ουναΐ: «Η Αϊντχόφεν κατέθεσε πρόταση στην Τζιρόνα», σύμφωνα με τη Mundo Deportivo
Από τη στιγμή που ο Αζεντίν Ουναΐ δεν έχει βρει τη νέα του ομάδα κι ο Παναθηναϊκός ψάχνει χαφ οι δυο πλευρές θα «συνδέονται», όμως για τον διεθνή με το Μαρόκο μέσο υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες και φαίνεται πως μία εξ αυτών είναι η Αϊντχόφεν.
Η ισπανική «Mundo Deportivo» υποστηρίζει πως οι πρωταθλητές Ολλανδίας έχουν καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα και οι δυο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις. To δημοσίευμα αναφέρει πως η PSV είναι η επικρατέστερη επιλογή, τη δεδομένη χρονική στιγμή, όμως η προσφορά του κλαμπ της Eredivisie δεν πλησιάζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ που ορίζει η ρήτρα του.
Ο Ουναΐ προέρχεται από σεζόν με 24 εμφανίσεις, 5 γκολ και 3 ασίστ, όμως δεν κατάφερ να βοηθήσει την Τζιρόνα να παραμείνει στην κατηγορία.
PSV i @GironaFC negocien pel traspàs d’AZZEDINE OUNAHI. El quadre d'Eindhoven ha fet un pas endavant i ja ha presentat una oferta formal.— Alex Luna (@alexlunafut) August 25, 2026
És l’opció més forta ara mateix, No arribaran als 25 milions. Expectativa de poder tancar una operació que deixi una quantitat important.…
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