Οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ να προκριθούν στους «16 του Europa League, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αγώνων για τα Play Off του Europa League, οι δύο εκπρόσωποί μας στη διοργάνωση βρίσκονται σε δυσμενείς θέσεις, με τις πιθανότητες πρόκρισής τους στους «16» να κλίνουν υπέρ των αντιπάλων τους, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός, παρά την εξαιρετική εμφάνιση και τα δύο εκπληκτικά γκολ του Ανδρέα Τεττέη, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Το τελικό 2-2 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, αλλά δίνει ένα προβάδισμα στους Τσέχους, που θα έχουν και το πλεονέκτημα της έδρας στη ρεβάνς. Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, οι Πράσινοι διατηρούν 33% πιθανότητες πρόκρισης, ενώ η Πλζεν συγκεντρώνει ποσοστό 67%.

Ακόμη πιο δυσοίωνα είναι τα προγνωστικά για τον ΠΑΟΚ. Η εντός έδρας ήττα με 1-2 από τη Θέλτα αναγκάζει τον Δικέφαλο του Βορρά να ψάξει την ανατροπή στο Βίγκο την ερχόμενη Πέμπτη (26/2). Παρόλο που το γκολ του Γερεμέγεφ στο 77’ κράτησε ζωντανή την ελπίδα για τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου, οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ περιορίζονται στο 13%, με την ισπανική ομάδα να αγγίζει το 87% για την είσοδό της στην επόμενη φάση.

Συνολικά τα στατιστικά δείχνουν ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες θα έχουν εξαιρετικά δύσκολη αποστολή στα δεύτερα παιχνίδια των Play Offs, με τον Παναθηναϊκό να έχει σαφώς περισσότερες ρεαλιστικές ελπίδες να προκριθεί σε σχέση με τον ΠΑΟΚ.

Ο πίνακας του Football Meets Data