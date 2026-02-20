Η ήττα του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με την αντίσταση της Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού δεν επέτρεψαν στην Ελλάδα να κλείσει την ψαλίδα από τη 10η θέση της UEFA.

Χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα στη μάχη που δίνει να προλάβει το «τρένο» της πρώτης δεκάδας στη βαθμολογία της UEFA. Η ήττα του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν αποτέλεσε την αρχή του κακού για τη χώρα μας, η οποία δεν κατάφερε να ανακάμψει ούτε μέσω των αγώνων του Europa League.

Το «διπλό» της Θέλτα επί του ΠΑΟΚ άλλωστε και κυρίως η ισοπαλία που απέσπασε η Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού όχι μόνο δεν επέτρεψαν στην Ελλάδα να μαζέψει στην απόσταση, αλλά χάρισαν κι ένα μικρό προβάδισμα έξτρα 200 βαθμών στην 10η Τσεχία που μάζεψε περισσότερους χάρη (και) στην ισοπαλία της Σίγκμα Όλομουτς.

Παράλληλα οφείλουμε να ρίχνουμε κλεφτές ματιές και πίσω μας, καθώς μετά τη νίκη της Λεχ Πόζναν στο Conference League η 12η Πολωνία μείωσε την μεταξύ μας απόσταση σε κάτι λιγότερο από 1.400 βαθμούς

Θυμίζουμε πάντως ότι αν η Ελλάδα καταλάβει στο τέλος τη 10η θέση, τότε ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, ενώ ο δεύτερος θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό της κορυφαίας διοργάνωσης από το μονοπάτι των μην πρωταθλητών.

Ο τρίτος αντίστοιχα θα προκριθεί στον 2ο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League, ενώ πιο ευνοημένος θα είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου που θα περάσει στα play-offs του Europa League.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 48.475 (3/5)

10. Τσεχία 47.625 (3/5)

11. Ελλάδα 46.512 (4/5)

12. Πολωνία 45.125 (3/4)

13. Δανία 41.606 (1/4)

14. Νορβηγία 40.137 (2/5)

15. Κύπρος 35.443 (2/4)

16. Ελβετία 34.700 (1/5)

17. Αυστρία 33.850 (5/5)

18. Σκωτία 31.650 (1/5)

