Οι δηλώσεις του τεχνικού του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ μετά το 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να νικήσει τη Βικτόρια Πλζεν, δέχθηκε το 2-2 προς το τέλος του αγώνα, αλλά διατηρεί πολλές ελπίδες για την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ στο τέλος του αγώνα δεν έκρυψε την πίκρα του για την ισοπαλία, αλλά και την πίστη του για την πρόκριση. Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού.

«Είχαμε συνολικά πολύ καλή απόδοση. Μετά το γκολ που δεχθήκαμε, πιέσαμε, γυρίσαμε το ματς και το ελέγχαμε. Πιστεύαμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σ' ένα τρίτο γκολ, αλλά στο τέλος το δεχθήκαμε και είναι κρίμα που δεν νικήσαμε.

Θέλαμε να κρατήσουμε τη μπάλα, να έχουμε τον έλεγχο, το κάναμε σε ικανοποιητικό βαθμό. Μας έλειψε η τελική πάσα σε ορισμένες περιπτώσεις για να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες φάσεις. Να μην είναι τόσο δυνατή μία πάσα ή να είναι με μεγαλύτερα ακρίβεια».

Για τη ρεβάνς: «Εχουμε την πίστη ότι μπορούμε να σκοράρουμε κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα, να είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα σε ομάδα και αυτό θα πάμε να κάνουμε στην Τσεχία, μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση».

Σ' ερώτηση για τον Τεττέη ο Μπενίτεθ απάντησε: «Τα πήγε πολύ καλά και σήμερα. Ξέρουμε τον χαρακτήρα και τη δυναμική του, ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι».