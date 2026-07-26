Γεντβάι: Παναθηναϊκός - Ανακοινώθηκε το διαζύγιο, τι κερδίζει το τριφύλλι

Γεντβάι: Παναθηναϊκός - Ανακοινώθηκε το διαζύγιο, τι κερδίζει το τριφύλλι

Γεντβάι: Παναθηναϊκός - Ανακοινώθηκε το διαζύγιο, τι κερδίζει το τριφύλλι

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Ο Τιν Γεντβάι αποτελεί κι επίσημα παρελθόν για τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ.

Ο Τιν Γεντβάι αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό.

Ο Κροάτης μετακομίζει στην Αλ Σαμπάμπ και το όφελος για το τριφύλλι είναι ότι εξοικονομεί ένα εκατ. ευρώ που ήταν το συμβόλαιο του Κροάτη στόπερ, συν τις όποιες προμήθειες που είχαν οι εκπρόσωποί του.

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τιν Γεντβάι.

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Ο Κροάτης αμυντικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιούλιο του 2023. Με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024, ενώ κατέγραψε 96 συμμετοχές και σημείωσε επτά γκολ.

 

Τιν, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».

@Photo credits: INTIME
     

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