Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που περάσει τη Βικτόρια Πλζεν θ' αντιμετωπίσει τη Μίντιλαντ ή την Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Ανδρέα Τετέι και τα δύο γκολ του διεθνούς φορ, ήρθε ισόπαλος 2-2 στο ΟΑΚΑ με τη Βικτόρια Πλζεν.

Το τριφύλλι φυσικά είναι στο παιχνίδι της πρόκρισης στους «16» του Europa League. Σε περίπτωση που αποκλείσει τους Τσέχους στα playoffs, τότε στην επόμενη φάση θ' αντιμετωπίσει τη Μίντιλαντ που τερμάτισε 3η στη League Phase ή την Μπέτις που ήταν στην τέταρτη θέση.

Το πρώτο ματς θα γίνει στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 19 Μαρτίου στη Δανία ή στη Σεβίλλη. Το ποια ομάδα θα βρει στον δρόμο του στους «16» ο Παναθηναϊκός, αλλά και σε ποιο μονοπάτι θα βρεθεί στους επόμενους γύρους, θα το γνωρίζει μία μέρα μετά τη ρεβάνς.

Η κλήρωση για τη φάση των «16», τους προημιτελικούς, τα ημιτελικά και ποιος θα είναι γηπεδούχος στον τελικό, θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026 στις 14:00.