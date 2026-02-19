Με δυο γκολ του Πάτρικ Σικ στο 60' και στο 63' η Λεβερκούζεν νίκησε 2-0 τον φιλότιμο, αλλά προβληματικό αμυντικά Ολυμπιακό, ούσα πλέον το απόλυτο φαβορί για πρόκριση στους «16» του Champions League.

Πάλεψε ως ένα σημείο αλλά εν τέλει δεν μπόρεσε. Ο λόγος για τον Ολυμπιακό που ηττήθηκε από την ποιοτική και ανώτερη από αυτόν μεσοεπιθετικά Λεβερκούζεν από τα 2 γκολ του Πάτρικ Σικ και έτσι η υπόθεση – πρόκριση για την συνέχεια του Champions League έγινε πιο δύσκολη από ποτέ.

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Φοβερό κορεό ο κόσμος. Η ρεβάνς στις 24 Φλεβάρη.

Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ από την πλευρά του ξεκίνησε το ματς έχοντας τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί. Η διάταξη: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέϊ. Άξονας με Έσε και Μουζακίτη, ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και Ζέλσον – Ποντένσε στα 2 άκρα της επίθεσης.

Η Λεβερκούζεν από την άλλη είχε διάταξη στο 3-4-3. Τέρμα ο Μπλάσβιτς. Άμυνα με Ταπσόμπα, Άντριχ και Κουάνσα. Κέντρο με Γκριμάλντο, Γκαρσία, Παλάσιος, Λούκας Βάσκεθ και μπροστά τριάδα με Ποκού, Μάσα και Σικ.

Μπήκε πιο δυνατά ο Ολυμπιακός και απείλησε, δοκάρι η Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μπήκε πιο καλά στον αγώνα και πριν το 10’ είχε τις επιθετικές προσπάθειες των Ταρέμι και Ποντένσε. Η Λεβερκούζεν ακολούθως ανέβασε στροφές χωρίς ωστόσο να της βγει κάποια σούπερ φάση. Στο 16’ ο Τζολάκης έβγαλε καίρια το τετ α τετ του Σικ ενώ λίγο μετά η Λεβερκούζεν απείλησε ξανά. Στο 19’ από θέση βολής ο Ελ Καμπί πήγε για το σουτ αλλά κόπηκε. Στο 25’’ ο Ζέλσον είχε ένα πολύ καλό σουτ που αποκρούστηκε δύσκολα μετά από πολύ ωραία ενέργειά του.

Πριν κλείσει το 30’ ο Τζολάκης είχε ξανά μεγάλη επέμβαση με το ένα χέρι με την μπάλα να πηγαίνει στο δοκάρι. Η προσπάθεια αυτή ήταν του Μάσα. Στο 31’ ο Ποκού έφυγε μπροστά αλλά το σουτ του προ του Τζολάκη πέρασε έξω. Το παιχνίδι στην συνέχεια διεκόπη μετά από σύγκρουση των Πιρόλα – Ρέτσου πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Ιταλός μάτωσε και ο Έλληνας μπακ χτύπησε στο σαγόνι του. Οι δυό τους άλλαξαν φανέλες και μετά από έξι λεπτά άρχισε ξανά ο αγώνας. Λίγο πριν κλείσει το πρώτο 45λεπτο ο Μπιανκόν σηκώθηκε για να αντικαταστήσει τον Πιρόλα, που όμως έδειξε αποφασισμένος να συνεχίσει και αυτό έγινε.

Στο 45ο λεπτό ο Ελ Καμπί βρήκε δίχτυα με κεφαλιά μετά από φάουλ του Ροντινέϊ με το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ στον Ταρέμι. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε εν τέλει στο 0-0.

Ο Σικ έκανε το 0-1 για την Λεβερκούζεν, το 0-2 ο ίδιος παίκτης

Ο Ολυμπιακός το έψαξε το γκολ στην επανάληψη αλλά τελικώς το δέχθηκε σε κόντρα επίθεση. Στο 47’ ο Ζελσον έκανε εξαιρετική ενέργεια περνώντας όποιον είχε μπροστά του και το σουτ του έφυγε έξω. Ακολούθησε στο 53’ κεφαλιά του Ελ Καμπί έξω έπειτα από ‘κομπίνα’ σε φάουλ από τους Ροντινέϊ και Μουζακίτη. Στο 54’ ο Ζέλσον είχε σουτ που πέρασε κόρνερ. Από το 60’ έως το 63’ ο Ολυμπιακός δέχθηκε 2 γκολ.

Αρχικά στο 60’ ο Ταρέμι πήγε να κάνει προσπάθεια με τακουνάκι. Πάνω σε αντίπαλο (Ταμπσόμπα). Από εκεί η μπάλα πήγε στον Ποκού και μετά στον Σικ που απέφυγε τον Μπιανκόν και έκανε το 0-1 από κοντά. Στο 63’ έπειτα από κόρνερ του Γκριμάλντο ήρθε και το 0-2 από τον Σικ με κεφαλιά. Ο Σικ είχε και λίγο αργότερα πολύ καλή φάση με σουτ από καλή θέση πολύ λίγο έξω.

Παρά τις προσπάθειες του Ολυμπιακού στην συνέχεια το σκορ δεν άλλαξε ως το τέλος για να μείνει αυτό το 0-2 που κάνει την Λεβερκούζεν το απόλυτο φαβορί για την ρεβάνς

MVP: Ο Σικ. Έβαλε 2 γκολ μέσα σε διάστημα τριών λεπτών και έδωσε ξεκάθαρο και πολύ δυνατό προβάδισμα στην ομάδα της Λεβερκούζεν ενόψει της ρεβάνς.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι Γκριμάλντο και Ποκού απείλησαν αισθητά την εστία του Ολυμπιακού. Ο πρώτος είχε και το κόρνερ από το οποίο προέκυψε το 0-2. Για τον Ολυμπιακό πλην του Τζολάκη με σημαντικές επεμβάσεις στο 0-0 μεσοεπιθετικά ο καλύτερος ήταν ο Ζέλσον.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Δεν απέδωσε ξανά ανάλογα το δίδυμο Ταρέμι – Ελ Καμπί. Δεν βρέθηκαν και σε καλή ημέρα και οι δυό τους. Και από τον Ποντένσε περίμενε παραπάνω ο Ολυμπιακός. Και άλλοι παίκτες ήταν σε κακή μέρα όπως ο Μπιανκόν με το λάθος του στο 0-1, όπου έχασε τον αντίπαλό του.

Η ΓΚΑΦΑ: Η φάση του 0-1 για τον Ολυμπιακό. Από το τακουνάκι του Ταρέμι έως και το γεγονός πώς ο Μπιανκόν έχασε τελείως τον σκόρερ Σικ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε θεματάκια η διαιτησία στο σκέλος των καρτών και των φάουλ. Στην φάση του ακυρωθέντος γκολ του Ελ Καμπί αυτό δεν μέτρησε μετά από τσεκάρισμα για οφσάιντ πάνω στον Ταρέμι.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός έχασε από μία ανώτερή του μεσοεπιθετικά ομάδα που ήταν και το φαβορί. Πάλεψε έως ένα σημείο αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό και έτσι η ρεβάνς έγινε πιο δύσκολη από ποτέ. Αρκούσαν τρία λεπτά στην Λεβερκούζεν για να βρει τον τρόπο να σκοράρει και να πάρει έτσι το πάνω χέρι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα (82’ Μπρούνο), Πιρόλα (46’ λ.τρ. Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέϊ, Έσε (82’ Σιπιόνι), Μουζακίτης, Ταρέμι (64’ Τσικίνιο), Ελ Καμπί, Ζέλσον και Ποντένσε (64’ Αντρέ Λουίζ).

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιτς. Ταπσόμπα, Άντριχ, Κουάνσα, Γκριμάλντο, Γκαρσία (87’ Φερνάντεζ), Παλάσιος, Λούκας Βάσκεθ (77’ Άρτουρ), Ποκού (76’ Τεριέρ), Μάσα (64’ Τίλμαν) και Σικ (87’ Κοφάνε).