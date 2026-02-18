Ο Σουαλιό Μεϊτέ δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Θέλτα, αλλά ήταν παρών ο Νίκος Σαββίδης.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα στην Τούμπα στις 19:45 με τη Θέλτα στο πλαίσιο των playoffs του Europa League.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετό καιρό ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο ισχίο. Ο Γάλλος χαφ, λοιπόν, δεν συμμετείχε στην προπόνηση που έγινε στη Νέα Μεσήβρια. Φυσικά είναι νοκ άουτ για το ματς με τους Ισπανούς, όπως και οι Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκαναν οι Ντεσπόντοφ, Πέλκας.

Ο Κωνσταντέλιας δεδομένα δεν θα έπαιζε με τη Θέλτα, διότι είναι τιμωρημένος από το ματς με τη Λιόν, όταν κι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Εκτός είναι και ο Γιακουμάκης, ο οποίος συμπλήρωσε κάτρες στο ματς με τη γαλλική ομάδα, ενώ στον πάγκο δεν θα βρίσκεται και ο Λουτσέσκου που επίσης αποβλήθηκε στη Λιόν.

Στην προπόνηση του ΠΑΟΚ να σημειωθεί ότι ήταν παρών ο Νίκος Σαββίδης. Ο γιος του μεγαλομετόχου Ιβάν Σαββίδη βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι συνέχεια κοντά στην ομάδα. Έτσι και σήμερα δεν θα έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στις εγκαταστάσεις και να παρακολουθήσει την ομάδα.



Φωτορεπορτάζ από τη σημερινή προπόνηση



